В садике Тернополя вспышка COVID-19: заболели по меньшей мере 5 детей
Детский сад №6 в Тернополе временно останавливает работу. Там в одной из групп у 5 детей обнаружили коронавирусную инфекцию.
Садик закрывают на двухнедельный карантин. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.
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Что известно на данный момент:
- У 5 воспитанников одной группы садика лабораторно подтвердили коронавирус.
- Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, заведение закрывают на 14-дневный карантин.
- Также на самоизоляцию отправляют контактных с детьми лиц. За ними будут вести медицинское наблюдение.
- О возобновлении работы детсада №6 в Тернополе сообщат дополнительно.
В то же время, о состоянии инфицированных детей отдельно не сообщается.
Заметим, что детский сад №6 в Тернополе расположен в микрорайоне Восточный.
Детсад №6 в Тернополе на карте
Какова ситуация с коронавируса на Тернопольщине
- По состоянию на 5 июля там обнаружили 2069 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки – 44 новых случая. Умерло от осложнений, вызванных COVID-19, 30 человек, а выписаны 1252 пациентов.
- Заметим, что самый большой прирост больных на Тернопольщине фиксировали в марте и в начале апреля. Теперь же в регионе ежедневный суточный прирост инфицированных колеблется в районе 30 – 40 человек.
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