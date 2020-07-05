Детский сад №6 в Тернополе временно останавливает работу. Там в одной из групп у 5 детей обнаружили коронавирусную инфекцию.

Садик закрывают на двухнедельный карантин. Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

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Что известно на данный момент:

У 5 воспитанников одной группы садика лабораторно подтвердили коронавирус.

Чтобы не допустить распространения COVID-19 среди детей и работников, заведение закрывают на 14-дневный карантин.

Также на самоизоляцию отправляют контактных с детьми лиц. За ними будут вести медицинское наблюдение.

О возобновлении работы детсада №6 в Тернополе сообщат дополнительно.

В то же время, о состоянии инфицированных детей отдельно не сообщается.

Заметим, что детский сад №6 в Тернополе расположен в микрорайоне Восточный.

Детсад №6 в Тернополе на карте

Какова ситуация с коронавируса на Тернопольщине