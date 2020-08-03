Щонайменше 29 людей заразилися коронавірусом після вечірки в нічному клубі в Естонії. Відомо, що серед гостей був заражений, який ще не знав про свій діагноз. Коли чоловік отримав позитивний тест на COVID-19, почав негайно розшукувати тих, з ким "запалював" на вечірці.

В естонському місті Тарту щонайменше 29 людей заразилися коронавірусом під час вечірки 18 липня у нічному клубі Vabank. На сьогодні це єдиний новий випадок спалаху COVID-19 в Естонії, повідомляє ERR.

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Один із гостей дізнався про те, що заражений коронавірусом, вже після вечірки. Він одразу кинувся розшукувати людей, з якими контактував у клубі. На сьогодні COVID-19 вже підтвердився у 29 відвідувачів. Відомо, що 17 заражених мешкають у Тарту. На сьогодні у них виявили понад 160 тісних контактів.

Для Естонії така кількість заражених – досить велика цифра. Щоденний приріст заражених COVID-19 у країні лише іноді перевищує 10 осіб.

Варто зауважити, що менший спалах також стався у Тарту. Тоді коронавірус підтвердився у 5 відвідувачів бару Naiiv.

Місцевий департамент охорони здоров'я просить відвідувачів обох закладів звернутися до лікаря у разі перших симптомів COVID-19.