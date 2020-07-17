Спалах COVID-19 в Барселоні: влада знову ввела карантин, людей просять не виходити з дому
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В іспанській Барселоні зафіксували новий спалах коронавірусу. Влада закликала людей не виходити з дому і запровадила певні карантинні обмеження.
Інформацію про зростання кількості нових випадків інфекції підтвердили в МОЗ країни. Про це повідомляє видання El Periodico.
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Що відомо про повернення карантину в Барселоні
- Місцева влада ввела нові обмеження, які діятимуть протягом наступних 15 днів. Крім Барселони обмеження поширюються на ще кілька муніципалітетів Каталонії.
- Зокрема, населенню рекомендують залишатися вдома і не виходити на вулицю без потреби. Також заборонено масові скупчення понад 10 людей.
- Обмежується робота барів і ресторанів – у приміщеннях можуть бути зайняті 50% місць, а відстань між столиками на терасах має бути не менше двох метрів.
Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії
- Іспанія ввела такі заходи вже вдруге після скасування дії надзвичайного стану 21 червня.
- Раніше карантин повернули в іспанський регіон Галісія.
- В Іспанії станом на 17 липня зафіксували понад 300 тисяч підтверджених випадків COVID-19 та 28 416 смертельних випадків через недугу.
- Протягом 13 і 16 липня в країні виявили понад дві тисячі нових хворих. Таку статистику спостерігали ще в квітні, коли країна була одним з "лідерів" поширення COVID-19.
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