Вспышка COVID-19 в Барселоне: власти вновь ввели карантин, людей просят не выходить из дома
В испанской Барселоне зафиксировали новую вспышку коронавируса. Власти призвали людей не выходить из дома и ввели определенные карантинные ограничения.
Информацию о росте количества новых случаев инфекции подтвердили в Минздраве страны. Об этом сообщает издание El Periodico.
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Что известно о возвращении карантина в Барселоне
- Местные власти ввели новые ограничения, которые будут действовать в течение следующих 15 дней.
- Кроме Барселоны ограничения распространяются на еще несколько муниципалитетов Каталонии.
- В частности, населению рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу без надобности. Также запрещены массовые скопления более 10 человек.
- Ограничивается работа баров и ресторанов – в помещениях могут быть заняты 50% мест, а расстояние между столиками на террасах должно быть не менее двух метров.
Какова ситуация с коронавирусом в Испании
- Испания ввела такие меры уже во второй раз после отмены действия чрезвычайного положения 21 июня.
- Ранее карантин вернули в испанский регион Галисия.
- В Испании по состоянию на 17 июля зафиксировали более 300 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 и 28 416 смертельных случаев из-за болезни.
- В течение 13 и 16 июля в стране выявили более двух тысяч новых больных. Такую статистику наблюдали еще в апреле, когда страна была одним из "лидеров" распространения COVID-19.
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