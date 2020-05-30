Вчені Гельсінського університету спробували залучити собак до виявлення інфікованих на коронавірус людей. Для цього собак навчили винюхувати специфічний запах збудника COVID-19. Результати виявились успішними, вже за кілька тижнів собаки змогли з упевненістю відрізняти зразки сечі хворих на COVID-19 пацієнтів від здорових людей.

Результати дослідження представила Анна Гієльм-Бйоркман, доцентка ветеринарного факультету університету Гельсінкі, пише DW.

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За словами авторів експерименту вони залучили вже тренованих собак, які мали досвід розпізнавання інших хвороб, але завдання полягало в тому, щоб навчити собак розпізнавати новий запах.

Точність собак, як ПЛР-тестування

Уже після короткого часу тварини ідентифікували інфікування SARS-CoV-2 майже з такою ж точністю, як ПЛР-тести.

Такі результати з Фінляндії є важливими й для дослідників, зокрема з Великої Британії та Франції, які теж займаються тренуванням собак для розпізнавання коронавірусу.

Чи безпечно це для собак

Ніхто не міг нам з упевненістю сказати, чи безпечно для людини і собаки тренування з агресивним збудником,

– пояснює представниця центру Лука Барретт.

Зараз фінські науковці готуються до наступного етапу дослідження, під час якого собаки розпізнаватимуть більшу кількість проб пацієнтів.

Звідки походить специфічний запах COVID-19

Поки неясно, які речовини в сечі виділяють характерний для COVID-19 запах. Адже SARS-CoV-2 уражає не лише легені, а й завдає шкоди судинам, ниркам та іншим органам, запах сечі пацієнтів теж може змінитися, саме ці зміни собаки одразу ж помічають.

Фантастичні нюхові здібності собак

Органи нюху в собаки розвинені майже в мільйон разів краще, ніж у людини. Людина має близько п'яти мільйонів нюхових клітин, тоді як у вівчарки – 220 мільйонів.

Собаки роблять до 300 коротких вдихів за хвилину. Крім того, права та ліва ніздрі собаки сприймають запахи диференційовано, саме завдяки цьому вони можуть просторово відчувати запах і йти по сліду.