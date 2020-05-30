Фантастические обонятельные способности: собак научили обнаруживать больных коронавирусом
Ученые Хельсинкского университета попытались привлечь собак к выявлению инфицированных коронавирусом людей. Для этого собак научили вынюхивать специфический запах возбудителя COVID-19. Результаты оказались успешными, уже через несколько недель собаки смогли с уверенностью отличать образцы мочи больных COVID-19 пациентов от здоровых людей.
Результаты исследования представила Анна Гиельм-Бйоркман, доцентка ветеринарного факультета университета Хельсинки, пишет DW.
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По словам авторов эксперимента они привлекли уже тренированных собак, которые имели опыт распознавания других болезней, но задача состояла в том, чтобы научить собак распознавать новый запах.
Точность собак, как ПЦР-тестирование
Уже после короткого времени животные идентифицировали инфицирования SARS-CoV-2 почти с такой же точностью, как ПЦР-тесты.
Такие результаты из Финляндии важны и для исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые тоже занимаются тренировкой собак для распознавания коронавируса.
Безопасно ли это для собак
Никто не мог нам с уверенностью сказать, безопасно ли для человека и собаки тренировки с агрессивным возбудителем,
– объясняет представитель центра Лука Барретт.
Сейчас финские ученые готовятся к следующему этапу исследования, во время которого собаки будут распознавать большее количество проб пациентов.
Откуда происходит специфический запах COVID-19
Пока неясно, какие вещества в моче выделяют характерный для COVID-19 запах. Ведь SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и наносит вред сосудам, почкам и другим органам, запах мочи пациентов тоже может измениться, именно эти изменения собаки сразу же замечают.
Фантастические обонятельные способности собак
Органы обоняния у собаки развиты почти в миллион раз лучше, чем у человека. Человек имеет около пяти миллионов обонятельных клеток, тогда как у овчарки – 220 миллионов.
Собаки делают до 300 коротких вдохов в минуту. Кроме того, правая и левая ноздри собаки воспринимают запахи дифференцированно, именно благодаря этому они могут пространственно чувствовать запах и идти по следу.