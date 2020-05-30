Украинцев начали тестировать на антитела к коронавирусу: какой результат
В Украине начали тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к COVID-19 и по состоянию на 30 мая уже провели 6 300 таких тестов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 мая, пишет 24 канал.
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В Украине стартовало ИФА-тестирование
При проведении ИФА-тестирования выявляют антитела у человека коронавирусной инфекции. То есть тест покажет, переболел ли человек COVID-19 или нет,
– рассказал Степанов.
ИФА-тестирование проводят децентрализовано, в частности, в областных и районных больницах, которые имеют соответствующие лаборатории.
По словам министра, отныне данные о количестве таких тестирований за сутки будут включать в общую статистику Минздрава по COVID-19.
Сколько тестов на антитела уже провели
Так, за прошедшие сутки в Украине провели около 6 300 таких тестов.
В то же время министр отметил, что теперь на брифингах Минздрав ежедневно будет озвучивать также количество проведенных ИФА-тестов.
Что такое ИФА-тест?Иммуноферментный анализ (ИФА) – это иммунологический метод для определения наличия определенных антигенов, путем реакции антиген-антител.