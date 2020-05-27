Скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном: нові дані МЗС
Серед українців, які перебувають за кордоном, є інфіковані коронавірусом COVID-19. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, скільки саме та у яких країнах.
МЗС України розповіло про те, що станом на 26 травня у світі лікується від коронавірусу 143 українці в 11 країнах. Про це повідомляє 24 канал.
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Кількість тих, хто одужав, збільшується повільно. Відтак, громадян, які одужали від коронавірусу наразі 78.
Скільки українців хворіють за кордоном на коронавірус
- Італія – 121;
- Чехія – 7;
- Росія – 4;
- Австрія – 3;
- Швеція – 2;
- Молдова – 1;
- Ірландія – 1;
- Німеччина – 1;
- Уругвай – 1;
- Мальта – 1;
- Таїланд – 1.
78 українців за кордоном одужали у 25 країнах
- Греція – 22;
- Польща – 6;
- Іспанія – 5;
- Німеччина – 5;
- Домініканська республіка – 4;
- Японія – 4;
- Чехія – 4;
- Білорусь – 3;
- Австрія – 3;
- Нігерія – 3;
- США – 2;
- ОАЕ – 2;
- Італія – 2;
- Португалія – 2;
- Бельгія – 1;
- Велика Британія та Північна Ірландія – 1;
- Єгипет – 1;
- Нідерланди – 1;
- Сейшельські острови – 1;
- Таїланд – 1;
- Швейцарія – 1;
- Швеція – 1;
- Уругвай – 1;
- Сербія – 1;
- Молдова – 1.
На жаль, відомо і про 9 померлих українців
- Четверо громадян України від коронавірусу померли в Італії.
- Двоє – у Великій Британії.
- Ще по одному – у Франції та США.
- Про дев'ятого померлого наразі інформації немає.
У МЗС додають, що 18 985 громадянина України звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом.
Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Станом на 26 травня в Україні зафіксовано 21 584 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість тих, кому вдалося подолати хворобу – 7 575. З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 644 людини.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу його продовжили до 25 квітня, потім – до 11 травня, а згодом і до 22 травня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- 1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.
- 24 квітня уряд оприлюднив 5 етапів виходу України з карантину, перший із яких може розпочатися вже 11 травня. Щоправда, такий план є можливим лише за сприятливої епідемічної ситуації.
- З 11 травня уряд дещо послабив карантинні обмеження: зокрема, дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів, перукарень і стоматологічних кабінетів.
- Другий етап послаблень почався з 22 травня, але карантин загалом знову продовжили – до 22 червня.
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