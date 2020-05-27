Серед українців, які перебувають за кордоном, є інфіковані коронавірусом COVID-19. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, скільки саме та у яких країнах.

МЗС України розповіло про те, що станом на 26 травня у світі лікується від коронавірусу 143 українці в 11 країнах. Про це повідомляє 24 канал.

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Кількість тих, хто одужав, збільшується повільно. Відтак, громадян, які одужали від коронавірусу наразі 78.

Скільки українців хворіють за кордоном на коронавірус

Італія – 121;

Чехія – 7;

Росія – 4;

Австрія – 3;

Швеція – 2 ;

Молдова – 1;

Ірландія – 1;

Німеччина – 1;

Уругвай – 1;

Мальта – 1;

Таїланд – 1.

78 українців за кордоном одужали у 25 країнах

Греція – 22;

Польща – 6;

Іспанія – 5;

Німеччина – 5;

Домініканська республіка – 4;

Японія – 4;

Чехія – 4;

Білорусь – 3;

Австрія – 3;

Нігерія – 3;

США – 2;

ОАЕ – 2;

Італія – 2;

Португалія – 2;

Бельгія – 1;

Велика Британія та Північна Ірландія – 1;

Єгипет – 1;

Нідерланди – 1;

Сейшельські острови – 1;

Таїланд – 1;

Швейцарія – 1;

Швеція – 1;

Уругвай – 1;

Сербія – 1;

Молдова – 1.

На жаль, відомо і про 9 померлих українців

Четверо громадян України від коронавірусу померли в Італії.

Двоє – у Великій Британії.

Ще по одному – у Франції та США.

Про дев'ятого померлого наразі інформації немає.

У МЗС додають, що 18 985 громадянина України звернулися до українських консульств і посольств по допомогу через ситуацію з коронавірусом.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Станом на 26 травня в Україні зафіксовано 21 584 випадків зараження коронавірусом . Загальна кількість тих, кому вдалося подолати хворобу – 7 575 . З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 644 людини .

. Загальна кількість тих, кому . З початку епідемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, . 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу його продовжили до 25 квітня, потім – до 11 травня, а згодом і до 22 травня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу його продовжили до 25 квітня, потім – до 11 травня, а згодом і до 22 травня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих. 24 квітня уряд оприлюднив 5 етапів виходу України з карантину, перший із яких може розпочатися вже 11 травня. Щоправда, такий план є можливим лише за сприятливої епідемічної ситуації.

перший із яких може розпочатися вже 11 травня. Щоправда, такий план є можливим лише за сприятливої епідемічної ситуації. З 11 травня уряд дещо послабив карантинні обмеження : зокрема, дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів, перукарень і стоматологічних кабінетів.

: зокрема, дозволив роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів, перукарень і стоматологічних кабінетів. Другий етап послаблень почався з 22 травня, але карантин загалом знову продовжили – до 22 червня.



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