Среди украинцев, которые находятся заграницей, есть инфицированные коронавирусом COVID-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.

МИД Украины рассказало о том, что по состоянию на 26 мая в мире лечатся от коронавируса 143 украинца в 11 странах. Об этом сообщает 24 канал.

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Количество тех, кто выздоровел, медленно, но увеличивается. Итак, граждан, которые выздоровели от коронавируса, сейчас 78.

Сколько украинцев болеют коронавирусом за границей

Италия – 121;

Чехия – 7;

Россия – 4;

Австрия – 3;

Швеция – 2;

Молдова – 1;

Ирландия – 1;

Германия – 1;

Уругвай – 1;

Мальта – 1;

Таиланд – 1.

78 украинцев за рубежом выздоровели в 25 странах

Греция – 22;

Польша – 6;

Германия – 5;

Испания – 5;

Доминиканская республика – 4;

Япония – 4;

Чехия – 4;

Белорусь – 3;

Австрия – 3;

Нигерия – 3;

США – 2;

ОАЭ – 2;

Италия – 2;

Португалия – 2;

Бельгия – 1;

Великобритания и Северная Ирландия – 1;

Египет – 1;

Нидерланды – 1;

Сейшельские острова – 1;

Таиланд – 1;

Швейцария – 1;

Швеция – 1;

Уругвай – 1;

Молдова – 1;

Сербия – 1.

К сожалению, известно и о 9 погибших украинцах

Четверо граждан Украины от коронавируса умерли в Италии.

Двое – в Великобритании.

Еще по одному – во Франции и США.

О девятом умершем информации пока нет.

В МИД добавляют, что 18 985 гражданина Украины обратились в украинские консульства и посольства за помощью из-за ситуации с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

По состоянию на 26 мая в Украине зафиксировано 21 584 случаев заражения коронавирусом. Общее количество тех, кому удалось преодолеть болезнь – 7 575. С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 644 человека.

Общее количество тех, кому С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая, а потом еще и до 22 мая.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая, а потом еще и до 22 мая. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

1 апреля правительство усилило карантин : запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых. 24 апреля правительство обнародовало 5 этапов выхода Украины из карантина, первый из которых может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации.

первый из которых может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации. С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки . Произойдет это при условии, что те будут соблюдать санитарные нормы и требования Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

. Произойдет это при условии, что те будут соблюдать санитарные нормы и требования Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции. С 11 мая правительство немного ослабило карантин : в частности, позволили работу летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и стоматологических кабинетов.

: в частности, позволили работу летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и стоматологических кабинетов. Второй этап послаблений начался с 22 мая, но карантин в общем снова продолжили – до 22 июня.



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