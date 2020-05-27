Сколько украинцев болеют COVID-19 заграницей: новые данные МИД
Среди украинцев, которые находятся заграницей, есть инфицированные коронавирусом COVID-19. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, сколько именно и в каких странах.
МИД Украины рассказало о том, что по состоянию на 26 мая в мире лечатся от коронавируса 143 украинца в 11 странах. Об этом сообщает 24 канал.
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Количество тех, кто выздоровел, медленно, но увеличивается. Итак, граждан, которые выздоровели от коронавируса, сейчас 78.
Сколько украинцев болеют коронавирусом за границей
- Италия – 121;
- Чехия – 7;
- Россия – 4;
- Австрия – 3;
- Швеция – 2;
- Молдова – 1;
- Ирландия – 1;
- Германия – 1;
- Уругвай – 1;
- Мальта – 1;
- Таиланд – 1.
78 украинцев за рубежом выздоровели в 25 странах
- Греция – 22;
- Польша – 6;
- Германия – 5;
- Испания – 5;
- Доминиканская республика – 4;
- Япония – 4;
- Чехия – 4;
- Белорусь – 3;
- Австрия – 3;
- Нигерия – 3;
- США – 2;
- ОАЭ – 2;
- Италия – 2;
- Португалия – 2;
- Бельгия – 1;
- Великобритания и Северная Ирландия – 1;
- Египет – 1;
- Нидерланды – 1;
- Сейшельские острова – 1;
- Таиланд – 1;
- Швейцария – 1;
- Швеция – 1;
- Уругвай – 1;
- Молдова – 1;
- Сербия – 1.
К сожалению, известно и о 9 погибших украинцах
- Четверо граждан Украины от коронавируса умерли в Италии.
- Двое – в Великобритании.
- Еще по одному – во Франции и США.
- О девятом умершем информации пока нет.
В МИД добавляют, что 18 985 гражданина Украины обратились в украинские консульства и посольства за помощью из-за ситуации с коронавирусом.
Ситуация с коронавирусом в Украине: главное
- По состоянию на 26 мая в Украине зафиксировано 21 584 случаев заражения коронавирусом. Общее количество тех, кому удалось преодолеть болезнь – 7 575. С начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 644 человека.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая, а потом еще и до 22 мая.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- 1 апреля правительство усилило карантин: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по двое; проводить мероприятия группами более 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
- 24 апреля правительство обнародовало 5 этапов выхода Украины из карантина, первый из которых может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации.
- С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут соблюдать санитарные нормы и требования Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
- С 11 мая правительство немного ослабило карантин: в частности, позволили работу летних площадок кафе и ресторанов, парикмахерских и стоматологических кабинетов.
- Второй этап послаблений начался с 22 мая, но карантин в общем снова продолжили – до 22 июня.
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