Журналісти повідомили, що триденне лікування президента США Дональда Трампа від коронавірусу могло коштувати американцям понад 100 тисяч доларів.

При підрахунках журналісти The New York Times врахували вартість аналізів, застосування сироватки на основі антитіл, витрати на процедури й ліки, що не входять в програму стандартної медичної страховки.

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Також у вартість цього лікування входять витрати за госпіталізацію до Військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, до якого просто з Білого дому та назад транспортували Трампа вертольотом.

Журналісти зазначили, що пану Трампу не довелося турбуватися про витрати, адже їх покриває федеральний уряд. Паралельно з цим більшість американців не можуть собі дозволити необхідну медичну допомогу навіть при наявності страхування.

До слова, після своєї виписки Дональд Трамп закликав американців не боятися пандемії COVID-19 і заявив, що це було "благословення від Бога". Напередодні лікар політика заявив, що у крові президента виявлені антитіла до COVID-19.

Нагадаємо, 2 жовтня Трамп заявив, що разом із дружиною Меланією підхопив коронавірус. Його госпіталізували, втім президент постійно повідомляв, що почувається добре. 6 жовтня Трампа виписали з медичної установи.