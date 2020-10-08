Журналисты сообщили, что трехдневное лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса могло стоить американцам более 100 тысяч долларов.

При подсчетах журналисты The New York Times учли стоимость анализов, применения сыворотки на основе антител, расходы на процедуры и лекарства, не входящие в программу стандартной медицинской страховки.

К теме Первые виртуальные дебаты в истории США: Трамп отказался участвовать

Также в стоимость этого лечения входят расходы по госпитализации в Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в который просто из Белого дома и обратно транспортировали Трампа вертолетом.

Журналисты отметили, что господину Трампу не пришлось беспокоиться о расходах, ведь их покрывает федеральное правительство. Параллельно с этим большинство американцев не могут себе позволить необходимую медицинскую помощь даже при наличии страхования.

К слову, после своей выписки Дональд Трамп призвал американцев не бояться пандемии COVID-19 и заявил, что это было "благословение от Бога". Накануне врач политика заявил, что в крови президента обнаружены антитела к COVID-19.

Напомним, 2 октября Трамп заявил, что вместе с женой Меланией подхватил коронавирус. Его госпитализировали, однако президент постоянно сообщал, что чувствует себя хорошо. 6 октября Трампа выписали из медицинского учреждения.