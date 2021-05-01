Слабкість, втрата апетиту, загальмованість: головні симптоми постковідного синдрому

Після того, як перехворіти на коронавірус, часто можна зіткнутися з постковідним синдромом. Деякі симптоми навіть потребують невідкладної діагностики і лікування.

Інфекціоністка Леся Радковська пояснила, що через 12 тижнів після хвороби може з'являтись постковідний синдром. Натомість від 4 до 12 тижнів після захворювання – це так званий Long covid чи довгий ковід.

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За її словами, він передбачає майже ті самі скарги, що постковідний синдром. Про них усіх потрібно повідомляти своєму сімейному лікарю.

Головні симптоми постковідного синдрому

Як пояснила інфекціоністка – біль у грудній клітці і задишка можуть означати багато – міокардит, тромбоз дрібних гілок легеневої артерії.

Не потрібно цим нехтувати і чекати вдома, що воно саме мине,

– наголосила Радковська.

Серед головних симптомів, на які скаржаться на люди:

слабкість,

втрата апетиту,

поганий сон,

загальмованість.

погана пам'ять,

дратівливість,

підвищене серцебиття,

задишка,

неспокій,

страх.

Як їх лікувати

Насправді, симптомів дуже багато. Втім, як зазначила медикиня, щоб їх позбутись, якихось чудо-ліків немає.

"Тут потрібен здоровий спосіб життя. Наскільки це можливо – більше часу проводити на свіжому повітрі, збалансований раціон, налагодити свій робочий день, налагодити сон. Помаленьку починати фізичні навантаження– з прогулянок піших, доки можете, не через силу, і поступово збільшуєте", – наголосила інфекціоністка.

Коли треба звернутися до лікаря

Загалом, як пояснила Радковська, до лікаря потрібно іти, коли є гострий біль і раптова задишка.

Коли з'являється температура, а людина не розуміє, з чим це пов'язано.

Коли є загальна слабкість.

"Хтось після хвороби відходить за тиждень, хтось – місяць, а хтось – пів року. Тут лікування немає, це спокійні стани, які не вимагають негайного втручання, але про них треба говорити своєму сімейному лікарю", – додала вона.

Симптоми коронавірусу / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу