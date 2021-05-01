Инфекционистка Леся Радковская объяснила, что через 12 недель после болезни может появляться постковидный синдром. Вместе с тем от 4 до 12 недель после заболевания – это так называемый Long covid или длинный ковид.

Больше здесь Инфекционистка назвала любимый возраст COVID-19

По ее словам, он предусматривает почти те же жалобы, что постковидный синдром. О них всех нужно сообщать своему семейному врачу.

Главные симптомы постковидного синдрома

Как объяснила инфекционистка – боль в грудной клетке и одышка могут означать многое – миокардит, тромбоз мелких ветвей легочной артерии.

Не нужно этим пренебрегать и ждать дома, что оно само пройдет,

– отметила Радковская.

Среди главных симптомов, на которые жалуются на люди:

слабость,

потеря аппетита,

плохой сон,

заторможенность.

плохая память,

раздражительность,

повышенное сердцебиение,

одышка,

беспокойство,

страх.

Как их лечить

На самом деле, симптомов очень много. Впрочем, как отметила медик, чтобы от них избавиться, каких-то чудо-лекарств нет.

"Здесь нужен здоровый образ жизни. Насколько это возможно – больше времени проводить на свежем воздухе, сбалансированный рацион, наладить свой рабочий день, наладить сон. Потихоньку начинать физические погрузки с прогулок пеших, пока можете, не через силу, и постепенно увеличиваете", – отметила инфекционистка.

Когда нужно обратиться к врачу

В общем, как объяснила Радковская, к врачу нужно идти, когда есть острая боль и внезапная одышка.

Когда появляется температура, а человек не понимает, с чем это связано.

Когда общая слабость.

"Кто-то после болезни отходит за неделю, кто-то – месяц, а кто-то – полгода. Здесь лечения нет, это спокойные состояния, которые не требуют немедленного вмешательства, но о них надо говорить своему семейному врачу", – добавила она.



Симптомы коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала