Инфекционистка Леся Радковская объяснила, что через 12 недель после болезни может появляться постковидный синдром. Вместе с тем от 4 до 12 недель после заболевания – это так называемый Long covid или длинный ковид.
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По ее словам, он предусматривает почти те же жалобы, что постковидный синдром. О них всех нужно сообщать своему семейному врачу.
Главные симптомы постковидного синдрома
Как объяснила инфекционистка – боль в грудной клетке и одышка могут означать многое – миокардит, тромбоз мелких ветвей легочной артерии.
Не нужно этим пренебрегать и ждать дома, что оно само пройдет,
– отметила Радковская.
Среди главных симптомов, на которые жалуются на люди:
- слабость,
- потеря аппетита,
- плохой сон,
- заторможенность.
- плохая память,
- раздражительность,
- повышенное сердцебиение,
- одышка,
- беспокойство,
- страх.
Как их лечить
На самом деле, симптомов очень много. Впрочем, как отметила медик, чтобы от них избавиться, каких-то чудо-лекарств нет.
"Здесь нужен здоровый образ жизни. Насколько это возможно – больше времени проводить на свежем воздухе, сбалансированный рацион, наладить свой рабочий день, наладить сон. Потихоньку начинать физические погрузки с прогулок пеших, пока можете, не через силу, и постепенно увеличиваете", – отметила инфекционистка.
Когда нужно обратиться к врачу
- В общем, как объяснила Радковская, к врачу нужно идти, когда есть острая боль и внезапная одышка.
- Когда появляется температура, а человек не понимает, с чем это связано.
- Когда общая слабость.
"Кто-то после болезни отходит за неделю, кто-то – месяц, а кто-то – полгода. Здесь лечения нет, это спокойные состояния, которые не требуют немедленного вмешательства, но о них надо говорить своему семейному врачу", – добавила она.
Симптомы коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала