Инфекционистка Леся Радковская объяснила, что через 12 недель после болезни может появляться постковидный синдром. Вместе с тем от 4 до 12 недель после заболевания – это так называемый Long covid или длинный ковид.

Больше здесь Инфекционистка назвала любимый возраст COVID-19

По ее словам, он предусматривает почти те же жалобы, что постковидный синдром. О них всех нужно сообщать своему семейному врачу.

Главные симптомы постковидного синдрома

Как объяснила инфекционистка – боль в грудной клетке и одышка могут означать многое – миокардит, тромбоз мелких ветвей легочной артерии.

Не нужно этим пренебрегать и ждать дома, что оно само пройдет,
– отметила Радковская.

Среди главных симптомов, на которые жалуются на люди:

  • слабость,
  • потеря аппетита,
  • плохой сон,
  • заторможенность.
  • плохая память,
  • раздражительность,
  • повышенное сердцебиение,
  • одышка,
  • беспокойство,
  • страх.

Как их лечить

На самом деле, симптомов очень много. Впрочем, как отметила медик, чтобы от них избавиться, каких-то чудо-лекарств нет.

"Здесь нужен здоровый образ жизни. Насколько это возможно – больше времени проводить на свежем воздухе, сбалансированный рацион, наладить свой рабочий день, наладить сон. Потихоньку начинать физические погрузки с прогулок пеших, пока можете, не через силу, и постепенно увеличиваете", – отметила инфекционистка.

Когда нужно обратиться к врачу

  • В общем, как объяснила Радковская, к врачу нужно идти, когда есть острая боль и внезапная одышка.
  • Когда появляется температура, а человек не понимает, с чем это связано.
  • Когда общая слабость.

"Кто-то после болезни отходит за неделю, кто-то – месяц, а кто-то – полгода. Здесь лечения нет, это спокойные состояния, которые не требуют немедленного вмешательства, но о них надо говорить своему семейному врачу", – добавила она.


Симптомы коронавируса / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала 