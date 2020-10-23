Через пандемію коронавірусу Чехія від 22 жовтня "закрилася" на карантин. У країні діє надзвичайний стан. Тепер там зачинено все, крім магазинів першої необхідності. Але влада допомагає людям легше пережити ці обмеження.

Тепер у суспільстві можна перебувати не більше ніж 2 людини разом. Важливим є також дотримання дистанції у 2 метри. Про карантин у Чехії розповіла блогерка Євгенія Кобзева, вона наразі живе у чеському містечку Брно. Про свій досвід вона говорила в ефірі 24 каналу.

Важливо Чехія повертає жорсткий карантин: які обмеження введуть

Карантин у Чехії

За її словами, без зайвої потреби не можна виходити на вулицю. Однак гуляти в парках можна, знову ж таки – з дотриманням всіх обмежень. Хоча, вона зазначила, що це не так страшно, як було восени.

Правоохоронці перевіряють дотримання обмежень, підходять до людей на вулицях та роблять зауваження тим, хто без масок.

Чи дотримуються чехи усіх правил

За спостереженнями блогерки, весною все було серйозніше. Чехи відповідальніше ставилися до дистанції, носили маски та користувались антисептиками.

Зараз всі в приміщеннях, у магазинах дотримуються маскового режиму. Також, якщо перебуваєш на вулиці не сам, то теж всі в масках. Але є й ті, хто не дотримується правил,

– наголосила Кобзева.

Однак більшість погоджується з важливістю обмежень і розуміють необхідність карантину.

Довідка. У Чехії за останній тиждень фіксують рекордну кількість інфікованих на коронавірус. Станом на 23 жовтня там зареєстрували 223 тисячі випадків зараження. Від недуги померли 1 845 людей .

Штрафи за порушення правил карантину

Якщо тебе зупиняють просто на вулиці, передбачений штраф до 10 тисяч крон (приблизно 12 300 тисяч гривень).

Підтримка від держави

Людям, які вимушено втратили роботу або ж не можуть працювати віддалено, держава виплачує компенсації. Зараз це складає приблизно 50% від зарплати, якщо весною це було всі 100%.

Про карантин у Чехії – дивіться у відео 24 каналу: