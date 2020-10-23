Из-за пандемии коронавируса Чехия с 22 октября "закрылась" на карантин. В стране действует чрезвычайное положение. Теперь там закрыто все, кроме магазинов первой необходимости. Но власть помогает людям легче пережить эти ограничения.

Сейчас в обществе можно находиться не больше чем 2 человека вместе. Важно также соблюдение дистанции в 2 метра. О карантине в Чехии рассказала блогер Евгения Кобзева, она сейчас живет в чешском городке Брно. О своем опыте она говорила в эфире 24 канала.

Важно Чехия возвращает жесткий карантин: какие ограничения введут

Карантин в Чехии

По ее словам, без лишней надобности нельзя выходить на улицу. Однако гулять в парках можно, опять же – с соблюдением всех ограничений. Хотя, она отметила, что это не так страшно, как было весной.

Правоохранители проверяют соблюдение ограничений, подходят к людям на улицах и делают замечания тем, кто без масок.

Соблюдают ли чехи все правила

По наблюдениям блогера, весной все было серьезнее. Чехи ответственно относились к дистанции, носили маски и пользовались антисептиками.

Сейчас все в помещениях, в магазинах придерживаются масочного режима. Также, если находишься на улице не один, то тоже все в масках. Но есть и те, кто не соблюдает правила,

– отметила Кобзева.

Однако большинство соглашается с важностью ограничений и понимает необходимость карантина.

Справка. В Чехии за последнюю неделю фиксируют рекордное количество инфицированных коронавирусом. По состоянию на 23 октября там зарегистрировали 223 тысячи случаев заражения. От недуга умерли 1 845 человек.

Штрафы за нарушение правил карантина

Если тебя останавливают прямо на улице, предусмотрен штраф до 10 тысяч крон (примерно 12 300 гривен).

Поддержка от государства

Людям, которые вынужденно потеряли работу или не могут работать удаленно, государство выплачивает компенсации. Сейчас это составляет примерно 50% от зарплаты, если весной это было все 100%.

О карантине в Чехии – смотрите в видео 24 канала: