Учені з Університетського коледжу Лондона виявили, що запій таки становить серйознішу загрозу для печінки, ніж помірне щоденне вживання алкоголю.

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Люди, які схильні до алкогольного запою і мають генетичну схильність до цирозу печінки, мають ушестеро більше ризиків розвитку захворювання порівняно з тими, хто вживає алкоголь щодня в помірних кількостях,

– ідеться у повідомленні.

Що це означає

На практиці це виглядає так, що спосіб вживання алкоголю відіграє важливішу роль у розвитку цирозу печінки, ніж обсяг споживаного алкоголю. Зокрема, у тих, хто зловживає алкоголем і страждає від діабету 2 типу, ризик виникнення цирозу виявився найвищим.

Вчені використали новий підхід, фокусуючись на характері вживання алкоголю, і виявили, що це показовіший показник ризику захворювань печінки, ніж просто кількість випитого алкоголю. І відповідно, що більше задіяно факторів ризику, то вищий "надлишковий ризик" через взаємодію цих факторів.

Медики наголосили на важливості знання не тільки про те, скільки, а й як п'є людина, зазначивши, що вживання алкоголю у великих кількостях може серйозно вплинути на здоров'я печінки.

Дослідження є важливим у контексті збільшення захворювань печінки, пов'язаних з алкоголем. Вчені сподіваються, що їхні результати допоможуть розв'язати проблему і вберегти людей від проблем із печінкою, пов'язаних з алкогольним споживанням.