Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что запой таки представляет более серьезную угрозу для печени, чем умеренное ежедневное употребление алкоголя.

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Люди, которые склонны к алкогольному запою и имеют генетическую предрасположенность к циррозу печени, имеют в шесть раз больше рисков развития заболевания по сравнению с теми, кто употребляет алкоголь ежедневно в умеренных количествах,

– говорится в сообщении.

Что это значит

На практике это выглядит так, что способ употребления алкоголя играет более важную роль в развитии цирроза печени, чем объем потребляемого алкоголя. В частности, у тех, кто злоупотребляет алкоголем и страдает диабетом 2 типа, риск возникновения цирроза оказался самым высоким.

Ученые использовали новый подход, фокусируясь на характере употребления алкоголя, и обнаружили, что это более показательный показатель риска заболеваний печени, чем просто количество выпитого алкоголя. И соответственно, чем больше задействовано факторов риска, тем выше "избыточный риск" из-за взаимодействия этих факторов.

Медики отметили важность знания не только о том, сколько, но и как пьет человек, отметив, что употребление алкоголя в больших количествах может серьезно повлиять на здоровье печени.

Исследование важно в контексте увеличения заболеваний печени, связанных с алкоголем. Ученые надеются, что их результаты помогут решить проблему и уберечь людей от проблем с печенью, связанных с алкогольным потреблением.