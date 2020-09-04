У шістьох хасидів в Умані підтвердили коронавірус
В Умані у шести хасидів, які приїхали на святкування Рош га-Шани, діагностували COVID-19.
Про це заявив мер міста Олександр Цебрій, передає телеграм-канал PavlovskyNews в п'ятницю, 4 вересня.
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Зазначається, що у міській лікарні є тільки 14 ліжок для хворих на коронавірус, а там вже лікуються 18 осіб. Для розміщення нових інфікованих довелося шукати додаткові можливості.
Цебрій заявив, що всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на COVID-19 в приватних клініках Умані за свій рахунок. До цього час проблем з виконанням цієї вимоги не було.
Мер міста наголосив, що прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.
Хасиди в Умані: що варто знати
- Щороку тисячі хасидів прибувають в Умань, щоб відсвяткувати Рош га-Шана – єврейський новий рік.
- Саме в Умані похований засновник брацлавського хасидизму раббі Нахман.
- Через пандемію коронавірусу уряди України та Ізраїлю у спільному зверненні попросили паломників відмовитися від паломництва в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть.
- Станом на початок вересня в Умань уже приїхали понад 5 десятків хасидів.
- Зазначимо, що до 28 вересня уряд закрив кордони України для іноземців.
- 2 вересня Кабмін також змінив правила для в'їзду на українську територію.Мовиться про заборону на транзит протягом 2 діб. Адже багато паломників казали, що вони в Україні лише проїздом, а натомість залишались.