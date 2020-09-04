В Умані у шести хасидів, які приїхали на святкування Рош га-Шани, діагностували COVID-19.

Про це заявив мер міста Олександр Цебрій, передає телеграм-канал PavlovskyNews в п'ятницю, 4 вересня.

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Зазначається, що у міській лікарні є тільки 14 ліжок для хворих на коронавірус, а там вже лікуються 18 осіб. Для розміщення нових інфікованих довелося шукати додаткові можливості.

Цебрій заявив, що всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на COVID-19 в приватних клініках Умані за свій рахунок. До цього час проблем з виконанням цієї вимоги не було.

Мер міста наголосив, що прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.

Хасиди в Умані: що варто знати