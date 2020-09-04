У шестерых хасидов в Умани подтвердили коронавирус
В Умани у шести хасидов, приехавших на празднование Рош га-Шаны, диагностировали COVID-19.
Об этом заявил мэр города Александр Цебрий, передает телеграм-канал PavlovskyNews в пятницу, 4 сентября.
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Отмечается, что в городской больнице есть только 14 коек для больных коронавирусом, а там уже лечатся 18 человек. Для размещения новых инфицированных пришлось искать дополнительные возможности.
Цебрий заявил, что все прибывшие в город хасиды должны пройти тестирование на COVID-19 в частных клиниках Умани за свой счет. До этого время проблем с выполнением данного требования не было.
Мэр города подчеркнул, что принятые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие у горожан.
Хасиды в Умани: что стоит знать
- Каждый год тысячи хасидов прибывают в Умань, чтобы отпраздновать Рош га-Шана-еврейский Новый год.
- Именно в Умани похоронен основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман.
- Из-за пандемии коронавируса правительства Украины и Израиля в совместном обращении попросили паломников отказаться от паломничества в Умань.
- Однако хасиды заявили, что все-таки приедут.
- По состоянию на начало сентября в Умань уже приехали более 5 десятков хасидов.
- Отметим, что до 28 сентября правительство закрыло границы Украины для иностранцев.
- 2 сентября Кабмин также изменил правила для въезда на украинскую территорию. Речь идет о запрете на транзит в течение 2 суток. Ведь многие паломники говорили, что они в Украине только проездом, а вместо этого оставались.