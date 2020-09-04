В Умани у шести хасидов, приехавших на празднование Рош га-Шаны, диагностировали COVID-19.

Об этом заявил мэр города Александр Цебрий, передает телеграм-канал PavlovskyNews в пятницу, 4 сентября.

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Отмечается, что в городской больнице есть только 14 коек для больных коронавирусом, а там уже лечатся 18 человек. Для размещения новых инфицированных пришлось искать дополнительные возможности.

Цебрий заявил, что все прибывшие в город хасиды должны пройти тестирование на COVID-19 в частных клиниках Умани за свой счет. До этого время проблем с выполнением данного требования не было.

Мэр города подчеркнул, что принятые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие у горожан.

Хасиды в Умани: что стоит знать