"Щось вдарило у щоку": у бійця ЗСУ виявили в щелепі кулю замість двох зубів
Джерело:фейсбук Оксани Корчинської
Українські військові продовжують вражати своєю міццю. Цього разу в одного з воїнів, замість двох зубів, в щелепі виявили кулю.
Щоправда, ще більше дивує реакція самого бійця. Він заявив, що щось ударило в щоку та ппросив лікарів відпустити його якнайшвидше.
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"Дайте покурити та відпустіть назад на позиції"
Про непересічний випадок розповіла доброволиця та волонтерка Оксана Корчинська. Де і коли це сталося – інформації немає. Відомо лише місце – прифронтовий стабпункт.
За словами Корчинської, того дня до них привезли 9 поранених. Лікарі ж одразу кинулися до найважчих. А коли черга дійшла до легких, один із бійців попросив йому дати покурити та відпустити назад на позиції.
За його словами, йому щось вдарило в щоку (на цьому місці невеликий поріз без кровотечі) та вибило два зуби. Військовий водночас переживав, що згодом треба до стоматолога їхати".
Робимо рентген. Замість двох зубів, в щелепі застрягла куля. Ну так собі імплант,
– додає волонтерка.
Також вона опублікувала той самий рентгенівський знімок. І на ньому справді можна побачити кулю в щелепі.
Ще одна куля в щелепі
Як повідомляє, телеграм-канал "Новина", ще один військовий поділився схожою інформацією та надав відповідні фото.
За словами бійця, він зазнав поранення ще 10 лютого. Тоді куля увійшла йому в шию з лівого боку. Щоправда, на щастя, не пробила наскрізь, а зачепила хрящі та зупинилася з правого боку біля щелепи.
Інший випадок кулю в щелепі у воїна ЗСУ / Фото телеграм-каналу "Новина"