Щоправда, ще більше дивує реакція самого бійця. Він заявив, що щось ударило в щоку та ппросив лікарів відпустити його якнайшвидше.

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"Дайте покурити та відпустіть назад на позиції"

Про непересічний випадок розповіла доброволиця та волонтерка Оксана Корчинська. Де і коли це сталося – інформації немає. Відомо лише місце – прифронтовий стабпункт.

За словами Корчинської, того дня до них привезли 9 поранених. Лікарі ж одразу кинулися до найважчих. А коли черга дійшла до легких, один із бійців попросив йому дати покурити та відпустити назад на позиції.

За його словами, йому щось вдарило в щоку (на цьому місці невеликий поріз без кровотечі) та вибило два зуби. Військовий водночас переживав, що згодом треба до стоматолога їхати".

Робимо рентген. Замість двох зубів, в щелепі застрягла куля. Ну так собі імплант,

– додає волонтерка.

Також вона опублікувала той самий рентгенівський знімок. І на ньому справді можна побачити кулю в щелепі.

У бійця ЗСУ в щелепі застрягла куля / Фото Оксани Корчинської

Ще одна куля в щелепі

Як повідомляє, телеграм-канал "Новина", ще один військовий поділився схожою інформацією та надав відповідні фото.

За словами бійця, він зазнав поранення ще 10 лютого. Тоді куля увійшла йому в шию з лівого боку. Щоправда, на щастя, не пробила наскрізь, а зачепила хрящі та зупинилася з правого боку біля щелепи.