Міністр охорони здоров’я Максим Степанов впевнений, що вже цього тижня добовий приріст хворих на коронавірус зросте до 5 тисяч випадків. Аби знизити темпи поширення коронавірусної інфекції, слід дотримуватися карантинних обмежень.

Про це очільник МОЗ розповів під час свого традиційного ранкового брифінгу, передає 24 канал.

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Попереднього тижня було вже понад 4,5 тисячі (нових заражень – 24 канал). Впевнений, що цього тижня ми перетнемо позначку в 5 тисяч, виходячи з нашого ставлення. Можемо зростати й далі,

– зауважив він.

При цьому міністр зауважив, що поки ситуація не критична, втім, додав: кількість госпіталізованих теж продовжує стрімко зростати. Відтак, наразі заповнені понад 50% ліжко-місць по всій країні.

Звертаючись до чиновників на місцях, Степанов попередив: з їх ставленням до ситуації та зі ставленням людей, невдовзі в Україні може не вистачити ані місць у лікарнях для хворих, ані медиків.

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