На этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч – Степанов о темпах распространения COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что уже на этой неделе суточный прирост больных коронавирусом возрастет до 5 тысяч случаев. Чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, следует придерживаться карантинных ограничений.
Об этом глава Минздрава рассказал во время своего традиционного утреннего брифинга, передает 24 канал.
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На предыдущей неделе было уже больше 4,5 тысячи (новых заражений – 24 канал). Уверен, что на этой неделе мы пересечем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше,
– отметил он.
При этом министр отметил, что пока ситуация не критическая, впрочем, добавил: количество госпитализированных тоже продолжает стремительно расти. Следовательно, сейчас заполнены более 50% койко-мест по всей стране.
Обращаясь к чиновникам на местах, Степанов предупредил: с их отношением к ситуации и с отношением людей, вскоре в Украине может не хватить ни мест в больницах для больных, ни медиков.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине: коротко
- По состоянию на 5 октября в Украине уже 230 236 человек заразились коронавирусом. Из них умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний 4 430 пациентов, зато выздоровели – 101 252.
- За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 3 771 человека.