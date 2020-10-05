Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что уже на этой неделе суточный прирост больных коронавирусом возрастет до 5 тысяч случаев. Чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, следует придерживаться карантинных ограничений.

Об этом глава Минздрава рассказал во время своего традиционного утреннего брифинга, передает 24 канал.

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На предыдущей неделе было уже больше 4,5 тысячи (новых заражений – 24 канал). Уверен, что на этой неделе мы пересечем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти и дальше,

– отметил он.

При этом министр отметил, что пока ситуация не критическая, впрочем, добавил: количество госпитализированных тоже продолжает стремительно расти. Следовательно, сейчас заполнены более 50% койко-мест по всей стране.

Обращаясь к чиновникам на местах, Степанов предупредил: с их отношением к ситуации и с отношением людей, вскоре в Украине может не хватить ни мест в больницах для больных, ни медиков.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине: коротко