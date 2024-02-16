Відірвався тромб: що потрібно знати про можливу причину смерті Навального

16 лютого стало відомо про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Російські ЗМІ повідомляють, що ймовірною причиною смерті є відірваний тромб. Пояснюємо, що це за захворювання.

Чому відривання тромбу небезпечне

Кров має властивість згортатися, коли потрібно "залатати" рану. Для цього в крові є тромбоцити та білки. Коли рана гоїться, згустки крові розсмоктуються. Але іноді згустки утворюються без ушкоджень – на внутрішній стороні судин.

Також на тему Недоказовий метод лікування виявився ефективним для запобігання інсульту

Інакше згустки можуть називатися тромбами. Тромби можуть утворюватися у венах чи артеріях. Артерії – це кровоносні судини, які переносять насичену киснем кров від серця до органів. Вени – навпаки, від органів до серця. Коли тромб перекриває судину, це називають тромбозом.

Небезпечні не самі тромби, а те, що вони можуть відокремитися від стінок судин, пройти кровотоком і заблокувати живлення серця, легенів, мозку або іншого важливого органу. Немає якоїсь однієї причини відривання тромбу.

При тромбозі глибоких вен утворюються згустки, які можуть по кровотоку потрапити у легені та спричинити тромбоемболію (закорковування) легеневої артерії. Це може призвести до утруднення кровообігу та підвищити навантаження на серце.

Коли тромб з'являється у коронарних артеріях, він може заблокувати шлях крові до серцевого м'яза. Якщо серце не отримує достатньо кисню, воно пошкоджується, через що може виникнути інфаркт міокарда. Якщо тромб утвориться і відірветься в коронарній артерії, він може потрапити в мозок і призвести до інсульту. Всі ці стани небезпечні для життя та потребують термінового лікування.

Симптоми відривання тромбу

В організмі постійно все рухається та змінюється. Згустки крові можуть утворюватися та розсмоктуватися. Якщо тромб становить небезпеку – організм дасть знати. Симптоми відрізняються залежно від розташування тромбу:

серце – тяжкість або біль у грудях, дискомфорт в інших областях верхньої частини тіла, задишка, пітливість, нудота, запаморочення;

мозок – слабкість у м'язах обличчя, рук або ніг, утруднення мови, проблеми із зором, раптовий і сильний головний біль, запаморочення;

рука або нога – раптовий або поступовий біль, набряк, почуття жару в кінцівці;

легені – різкий біль у грудях, прискорене серцебиття, задишка, пітливість, лихоманка, кашель з кров'ю;

живіт – сильний біль у животі, блювання, діарея.

Ці симптоми можуть також говорити про інші захворювання та стани. Точну причину дискомфорту допоможе визначити лікар.

Хто має вищий ризик утворення тромбів

Тромби утворюються поступово та з різних причин:

ожиріння;

вагітність;

тривала нерухомість;

куріння;

використання гормональних контрацептивів;

деякі види раку;

травми;

операції;

хронічні запальні захворювання;

діабет;

високий кров'яний тиск;

високий рівень холестерину.

Тромби рідко з'являються у молодих людей. У групі підвищеного ризику люди віком від 60 років.

Як рятують людей, в яких відірвався тромб

Тромб, який відірвався, можна "зловити" різними способами або розчинити. Для цього використовують такі способи:

Кросектомія. Операція, при якій велику підшкірну вену перев'язують, а потім видаляють частину судини або повністю.

Установка кава-фільтра. Це спеціальний фільтр-пастка, що дозволяє пропускати кров і відловлювати тромби, не дозволяючи їм рухатися далі кровотоком. Фільтр встановлюється через прокол на шкірі.

Тромбектомія. Під час цієї операції тромб видаляється через невеликий отвір у вені спеціальним інструментом. Як правило, проводиться в перші дні утворення згустку крові, доки він не приріс міцно до стінки вени.

Антикоагулянти та тромболітики перешкоджають згортанню крові та розчиняють тромби.

При тромбозі часто призначають носити компресійну білизну. Вона здавлює судини та заважає утворюватися згусткам крові.

Як дізнатися, чи є у вас тромби

Визначити, чи має людина тромби, допомагають дослідження, які призначає лікар:

аналіз крові на D-димер (білок, що виробляється згустками крові);

ультразвукове дуплексне сканування (за допомогою звукових хвиль досліджується рух крові по судинах);

МРТ;

флебографія (вивчення венозної системи за допомогою рентгену). Під час цього дослідження вени заповнюють спеціальним непрозорим рентгеном розчином. Цей спосіб використовується рідко.

Якщо тромб вже є, встежити за ним не вдасться. Але можна зробити так, щоб звести ризик утворення тромбів до мінімуму. Все досить просто – достатньо вести здоровий спосіб життя.