Почему отрывание тромба опасно

Кровь имеет свойство сворачиваться, когда нужно "залатать" рану. Для этого в крови есть тромбоциты и белки. Когда рана заживает, сгустки крови рассасываются. Но иногда сгустки образуются без повреждений – на внутренней стороне сосудов.

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Иначе сгустки могут называться тромбами. Тромбы могут образовываться в венах или артериях. Артерии – это кровеносные сосуды, которые переносят насыщенную кислородом кровь от сердца к органам. Вены – наоборот, от органов к сердцу. Когда тромб перекрывает сосуд, это называют тромбозом.

Опасны не сами тромбы, а то, что они могут отделиться от стенок сосудов, пройти кровотоком и заблокировать питание сердца, легких, мозга или другого важного органа. Нет какой-то одной причины отрывания тромба.

При тромбозе глубоких вен образуются сгустки, которые могут по кровотоку попасть в легкие и вызвать тромбоэмболию (закупорку) легочной артерии. Это может привести к затруднению кровообращения и повысить нагрузку на сердце.

Когда тромб появляется в коронарных артериях, он может заблокировать путь крови к сердечной мышце. Если сердце не получает достаточно кислорода, оно повреждается, из-за чего может возникнуть инфаркт миокарда. Если тромб образуется и оторвется в коронарной артерии, он может попасть в мозг и привести к инсульту. Все эти состояния опасны для жизни и требуют срочного лечения.

Симптомы отрыва тромба

В организме постоянно все движется и меняется. Сгустки крови могут образовываться и рассасываться. Если тромб представляет опасность – организм даст знать. Симптомы отличаются в зависимости от расположения тромба:

сердце – тяжесть или боль в груди, дискомфорт в других областях верхней части тела, одышка, потливость, тошнота, головокружение;

мозг – слабость в мышцах лица, рук или ног, затруднение речи, проблемы со зрением, внезапная и сильная головная боль, головокружение;

рука или нога – внезапная или постепенная боль, отек, чувство жара в конечности;

легкие – резкая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка, потливость, лихорадка, кашель с кровью;

живот – сильная боль в животе, рвота, диарея.

Эти симптомы могут также говорить о других заболеваниях и состояниях. Точную причину дискомфорта поможет определить врач.

Кто имеет более высокий риск образования тромбов

Тромбы образуются постепенно и по разным причинам:

ожирение;

беременность;

длительная неподвижность;

курение;

использование гормональных контрацептивов;

некоторые виды рака;

травмы;

операции;

хронические воспалительные заболевания;

диабет;

высокое кровяное давление;

высокий уровень холестерина.

Тромбы редко появляются у молодых людей. В группе повышенного риска люди в возрасте от 60 лет.

Как спасают людей, у которых оторвался тромб

Тромб, который оторвался, можно "поймать" различными способами или растворить. Для этого используют следующие способы:

Кроссэктомия. Операция, при которой большую подкожную вену перевязывают, а затем удаляют часть сосуда или полностью.

Установка кофе-фильтра. Это специальный фильтр-ловушка, позволяющий пропускать кровь и отлавливать тромбы, не позволяя им двигаться дальше кровотоком. Фильтр устанавливается через прокол на коже.

Тромбэктомия. Во время этой операции тромб удаляется через небольшое отверстие в вене специальным инструментом. Как правило, проводится в первые дни образования сгустка крови, пока он не прирос прочно к стенке вены.

Антикоагулянты и тромболитики препятствуют свертыванию крови и растворяют тромбы.

При тромбозе часто назначают носить компрессионное белье. Оно сдавливает сосуды и мешает образовываться сгусткам крови.

Как узнать, есть ли у вас тромбы

Определить, имеет ли человек тромбы, помогают исследования, которые назначает врач:

анализ крови на D-димер (белок, вырабатываемый сгустками крови);

ультразвуковое дуплексное сканирование (с помощью звуковых волн исследуется движение крови по сосудам);

МРТ;

флебография (изучение венозной системы с помощью рентгена). Во время этого исследования вены заполняют специальным непрозрачным рентгеновским раствором. Этот способ используется редко.

Если тромб уже есть, уследить за ним не удастся. Но можно сделать так, чтобы свести риск образования тромбов к минимуму. Все достаточно просто – достаточно вести здоровый образ жизни.