Ревматоидный артрит и инсульт _COPY это аутоиммунное воспалительное расстройство соединительной ткани

Ревматоидный артрит – это аутоиммунное воспалительное расстройство соединительной ткани, который часто влияет на мелкие суставы. Болезнь сокращает жизнь примерно на 3 – 12 лет.

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У людей с ревматоидным артритом риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, вдвое выше, чем у остальных людей. Причины сердечно-сосудистых проблем, вызванных артритом, не совсем понятны, но, возможно, они связаны с увеличением стресса из-за серьезных хронических болей.

Акупунктура часто используется для уменьшения боли и воспаления, вызванных ревматоидным артритом. Однако ученые из Китайского медицинского университета (Тайвань) решили углубиться и исследовать, может ли акупунктура снизить риск развития ишемического инсульта при ревматоидном артрите.

Новое исследование инсульта и акупунктуры

Исследование было достаточно большим: ученые рассмотрели национальные медицинские базы данных по 47 809 пациентов, у которых был диагностирован ревматоидный артрит с 1997 по 2010 год. В финальный анализ включили данные 23226 человек, о которых было больше информации.

12 266 из них прошли курсы акупунктуры после установления диагноза и до конца декабря 2010 года. Те, кто остался, не использовали акупунктуру как метод лечения заболевания. В обеих группах большинство были женщины в возрасте 40 – 59 лет и люди с диагнозом высокого кровяного давления.

Ученые обнаружили, что за период исследования ишемический инсульт перенесли 946 пациентов. Как и предполагалось, риск его развития был выше в группе людей с повышенным давлением и увеличивался с возрастом и прогрессией сопутствующих заболеваний (например, диабета).

Акупунктура уменьшает риск инсульта

Однако даже в этих условиях в группе, которая получает лечение акупунктурой, было на 43% меньше случаев ишемического инсульта, чем среди тех, кто не занимался акупунктурой: 341 против 605 человек соответственно. Это не зависело от возраста, пола, приема определенных медикаментов или других заболеваний.

Несмотря на очень перспективные результаты, исследователи призывают к осторожности в их интерпретации. Поскольку исследование было наблюдательным, данные собраны простым наблюдением, без активного вмешательства, поэтому нельзя сделать точные выводы о причинно-следственных связях. Отсутствуют и некоторые другие данные: например, о весе пациентов, уровень их физической активности, результаты лабораторных тестов.

Кроме того, непонятен сам механизм воздействия акупунктуры на организм. Поэтому исследования, свидетельствующие о положительном влиянии акупунктуры, регулярно вызывают существенный скепсис в научном сообществе.

Однако большая выборка добавляет значимости этому исследованию. Ученые предполагают, что акупунктура каким-то образом уменьшает уровень воспалительных белков в организме, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемический инсульт.