Ці утворення є поширеними доброякісними судинними новоутвореннями, які виглядають як яскраво-червоні плямки або папули. Формуються вони під поверхнею шкіри й складаються з новоутворених капілярів, пише 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

Початковий розмір гемангіом – близько 1 мм, з віком вони можуть трохи збільшуватись, але рідко перевищують 3,5 мм. В медицині ангіоми відомі під різними назвами: "плями Кемпбелла-де-Моргана", "ангіоми дорослих" або "старечі ангіоми", що пов’язано з тенденцією до збільшення їх кількості з віком.

Гемангіоми нерідко з’являються після 30 років. Їх можна виявити приблизно у 7% підлітків і у 75% людей старше 75 років. Згідно з різними джерелами, гемангіоми мають 5 – 41% людей у віці 20 років.

Чи небезпечні гемангіоми?

Як правило, гемангіоми цілком безпечні та не створюють незручностей. Лише у випадку травмування можуть виникати невеликі кровотечі. Переважна більшість гемангіом спостерігається у здорових людей, хоча іноді у пацієнтів зі злоякісними захворюваннями шкіри описували поодинокі схожі вузлики.

Гемангіоми не перетворюються на злоякісні пухлини, але їх можна переплутати з такими небезпечними ураженнями, як амеланотична меланома.

Дуже рідко раптове масове виникнення гемангіом може свідчити про серйозні захворювання або стати реакцією на деякі медикаменти.

Чому з’являються гемангіоми?

Точної причини появи вишневих ангіом досі не виявлено. Відомо, що їх частота зростає з віком, а також можуть грати роль окремі генетичні зміни, зокрема у генах GNAQ та GNA11.

Існує низка факторів, які можуть прискорити чи спровокувати утворення гемангіом:

Старіння організму.

Генетичні особливості.

Деякі ліки, наприклад, місцеве застосування азотистого іприту (для лікування вітиліго), циклоспорин у людей із імунодефіцитом.

Деякі системні захворювання, такі як лимфопроліферативні порушення або мультицентрична хвороба Каслмана.

Рідкісні випадки пов’язують виникнення ангіом із вірусом герпесу людини 8 типу (HHV8).

Спостерігається ймовірна (але не доведена) кореляція з меланомою.

Гемангіоми можуть з’являтися як на відкритих ділянках тіла, так і під одягом. Зазвичай вони не утворюються на слизових оболонках та не залежать від статі й раси.

Чи можна видаляти гемангіоми?

Діагноз "гемангіома" зазвичай встановлюють під час огляду. За необхідності можна провести додаткові методи обстеження, наприклад, оптичну когерентну томографію для визначення глибини ураження.

Видалення гемангіоми – питання естетики або профілактики травмування. Якщо виникає підозра на злоякісність, новоутворення обов’язково видаляють та направляють на аналіз.

Які є методи видалення гемангіом?

У більшості випадків лікування не потрібне. Якщо є бажання невеликі гемангіоми видаляють електрокоагуляцією під місцевим знеболенням, більші – хірургічним шляхом у поєднанні з коагуляцією. Також застосовують криотерапію або різні види лазерної терапії – наприклад, імпульсний лазер на барвниках, інтенсивне імпульсне світло, криптоновий чи діодний лазери із довжиною хвилі 532 нм.

Важливо пам’ятати: після видалення гемангіоми може лишитися шрам.

Гемангіоми – це доброякісні утворення, які із віком з’являються у багатьох людей. Вони безпечні й не потребують лікування, якщо не заважають чи не травмуються. Проте за появи будь-яких незвичайних утворень на шкірі варто проконсультуватися з дерматологом, аби не пропустити серйозніше захворювання.