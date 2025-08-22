Эти образования являются распространенными доброкачественными сосудистыми новообразованиями, которые выглядят как ярко-красные пятна или папулы. Формируются они под поверхностью кожи и состоят из новообразованных капилляров, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

Начальный размер гемангиом – около 1 мм, с возрастом они могут немного увеличиваться, но редко превышают 3,5 мм. В медицине ангиомы известны под разными названиями: "пятна Кэмпбелла-де-Моргана", "ангиомы взрослых" или "старческие ангиомы", что связано с тенденцией к увеличению их количества с возрастом.

Гемангиомы нередко появляются после 30 лет. Их можно обнаружить примерно у 7% подростков и у 75% людей старше 75 лет. Согласно различным источникам, гемангиомы имеют 5 – 41% людей в возрасте 20 лет.

Опасны ли гемангиомы?

Как правило, гемангиомы вполне безопасны и не создают неудобств. Только в случае травмирования могут возникать небольшие кровотечения. Подавляющее большинство гемангиом наблюдается у здоровых людей, хотя иногда у пациентов со злокачественными заболеваниями кожи описывали единичные похожие узелки.

Гемангиомы не превращаются в злокачественные опухоли, но их можно перепутать с такими опасными поражениями, как амеланотическая меланома.

Очень редко внезапное массовое возникновение гемангиом может свидетельствовать о серьезных заболеваниях или стать реакцией на некоторые медикаменты.

Почему появляются гемангиомы?

Точной причины появления вишневых ангиом до сих пор не выявлено. Известно, что их частота возрастает с возрастом, а также могут играть роль отдельные генетические изменения, в частности в генах GNAQ и GNA11.

Существует ряд факторов, которые могут ускорить или спровоцировать образование гемангиом:

Старение организма.

Генетические особенности.

Некоторые лекарства, например, местное применение азотистого иприта (для лечения витилиго), циклоспорин у людей с иммунодефицитом.

Некоторые системные заболевания, такие как лимфопролиферативные нарушения или мультицентрическая болезнь Каслмана.

Редкие случаи связывают возникновение ангиом с вирусом герпеса человека 8 типа (HHV8).

Наблюдается вероятная (но не доказанная) корреляция с меланомой.

Гемангиомы могут появляться как на открытых участках тела, так и под одеждой. Обычно они не образуются на слизистых оболочках и не зависят от пола и расы.

Можно ли удалять гемангиомы?

Диагноз "гемангиома" обычно устанавливают при осмотре. При необходимости можно провести дополнительные методы обследования, например, оптическую когерентную томографию для определения глубины поражения.

Удаление гемангиомы – вопрос эстетики или профилактики травмирования. Если возникает подозрение на злокачественность, новообразования обязательно удаляют и направляют на анализ.

Какие есть методы удаления гемангиом?

В большинстве случаев лечение не требуется. При желании небольшие гемангиомы удаляют электрокоагуляцией под местным обезболиванием, большие – хирургическим путем в сочетании с коагуляцией. Также применяют криотерапию или различные виды лазерной терапии – например, импульсный лазер на красителях, интенсивный импульсный свет, криптоновый или диодный лазеры с длиной волны 532 нм.

Важно помнить: после удаления гемангиомы может остаться шрам.

Гемангиомы – это доброкачественные образования, которые с возрастом появляются у многих людей. Они безопасны и не требуют лечения, если не мешают или не травмируются. Однако при появлении любых необычных образований на коже стоит проконсультироваться с дерматологом, чтобы не пропустить более серьезное заболевание.