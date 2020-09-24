Біль може бути унікальним та індивідуальним, відрізнятися за багатьма параметрами. Накопичення безлічі даних про біль за останні десятиліття призвело до зміни визначення цього поняття.

Це зробили Міжнародна асоціація з вивчення болю (ISAP), пише Pain.

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Що таке біль

Нове визначення болю від ISAP: неприємне сенсорне та емоційне переживання, пов'язане з дійсним або потенційним пошкодженням тканин, або нагадує його.

Це нове базове визначення може здаватися схожим на старе. Однак нове визначення включає ще шість пояснень, тобто воно значно ширше.

Біль – завжди особистий досвід, на який в різній мірі впливають біологічні, психологічні та соціальні чинники.

Біль і ноціцепція – різні феномени, біль не може бути наслідком активності лише в нейронах. (Ноціцепція – активність в чутливих нейронах, яка пов'язана з відчуттям болю).

Концепцію болю люди розуміють у зв'язку з життєвим досвідом.

Якщо людина повідомляє, що відчуває біль, до цього потрібно ставитися з повагою.

Хоча біль зазвичай грає адаптивну роль, але у нього можуть бути побічні ефекти на функції організму і психологічний стан.

Вербальний опис – лише один з кількох варіантів зобразити біль, і нездатність розповісти про неї не скасовує можливості того, що людина або тварина відчуває біль.

Вчені відзначають, що нове визначення болю відбиває знання про види болю, що не були описані 40 років тому. До таких відносяться ноціпластичний біль, при якому незрозуміле джерело стимулювання больових рецепторів (це трапляється при фіброміалгії), і невропатичний біль.