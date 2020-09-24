Боль может быть уникальной и индивидуальной, отличаться по многим параметрам. Накопление множества данных о боли за последние десятилетия привело к изменению определения этого понятия.

Это сделала Международная ассоциация по изучению боли (ISAP), пишет Pain.

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Что такое боль

Новое определение боли от ISAP: неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или потенциальным повреждением тканей, или напоминающее его.

Это новое базовое определение может казаться похожим на старое. Однако новое определение включает еще шесть объяснений, то есть оно значительно шире.

Боль – всегда личный опыт, на который в разной степени влияют биологические, психологические и социальные факторы.

Боль и ноцицепция – различные феномены, боль не может быть следствием активности лишь в нейронах. (Ноцицепция – активность в чувствительных нейронах, которая связана с ощущением боли).

Концепцию боли люди понимают в связи с жизненным опытом.

Если человек сообщает, что испытывает боль, к этому нужно относиться с уважением.

Хотя боль обычно играет адаптивную роль, но у нее могут быть побочные эффекты на функции организма и психологическое состояние.

Вербальное описание – лишь один из нескольких вариантов изобразить боль, и неспособность рассказать о ней не отменяет возможности того, что человек или животное испытывает боль.

Ученые отмечают, что новое определение боли отражает знания о видах боли, которые не были описаны 40 лет назад. К таким относятся ноципластическая боль, при которой непонятен источник стимулирования болевых рецепторов (это случается при фибромиалгии), и невропатическая боль.