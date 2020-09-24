У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що необхідно зробити, якщо в організації хтось захворів на коронавірусну інфекцію.

Заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю у програмі "Новий день" наголосив, що керівник організації, в якій виявили хворого на COVID-19 працівника, повинен звернутись до територіального лабораторного центру.

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В лабораторному центрі є закріплений за даною територією епідеміолог, який проводить епідеміологічне розслідування.

Цей епідеміолог відкриває та закриває вогнище та рекомендує, кому з контактних треба йти на самоізоляцію, а кому – ні. Усе залежить від часу, протягом якого людина контактувала з хворим.

Що робити, якщо в організації нічого не роблять після виявлення хворого на COVID-19

Ляшко пояснив, що якщо після цього дзвінка жодних дій з виявлення контактних не робиться, то необхідно зателефонувати на дві гарячі лінії:

гаряча лінія при Департаменті охорони здоров'я ( 278-41-91 );

); гаряча лінія при Міністерстві охорони здоров'я (0 800 505 201).

"Цілком можливо, що в певних ситуаціях просто спрацював людський фактор. В нас велика кількість випадків, вогнищ. Можливо, десь епідеміологи просто не встигли", – додав Ляшко.