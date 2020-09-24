Що робити, якщо хтось в офісі заразився коронавірусом: рекомендації МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, що необхідно зробити, якщо в організації хтось захворів на коронавірусну інфекцію.
Заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю у програмі "Новий день" наголосив, що керівник організації, в якій виявили хворого на COVID-19 працівника, повинен звернутись до територіального лабораторного центру.
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Що робити, якщо в організації нічого не роблять після виявлення хворого на COVID-19
Ляшко пояснив, що якщо після цього дзвінка жодних дій з виявлення контактних не робиться, то необхідно зателефонувати на дві гарячі лінії:
- гаряча лінія при Департаменті охорони здоров'я (278-41-91);
- гаряча лінія при Міністерстві охорони здоров'я (0 800 505 201).
"Цілком можливо, що в певних ситуаціях просто спрацював людський фактор. В нас велика кількість випадків, вогнищ. Можливо, десь епідеміологи просто не встигли", – додав Ляшко.