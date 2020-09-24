В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, что необходимо сделать, если в организации кто-то заболел коронавирусной инфекцией.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью в программе "Новый день" отметил, что руководитель организации, в которой обнаружили больного COVID-19 работника, должен обратиться в территориальный лабораторный центр.

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В лабораторном центре есть закрепленный за данной территорией эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование.

Этот эпидемиолог открывает и закрывает очаг и рекомендует, кому из контактных надо идти на самоизоляцию, а кому – нет. Все зависит от времени, в течение которого человек контактировал с больным.

Что делать, если в организации ничего не делают после выявления больного COVID-19

Ляшко объяснил, что если после этого звонка никаких действий по выявлению контактных лиц не делается, то необходимо позвонить на две горячие линии:

горячая линия при Департаменте здравоохранения ( 278-41-91 )

) горячая линия при Министерстве здравоохранения (0800505201).

"Вполне возможно, что в определенных ситуациях просто сработал человеческий фактор. У нас большое количество случаев, очагов. Возможно, где-то эпидемиологи просто не успели", – добавил Ляшко.