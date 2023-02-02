В Україну завезли фальсифіковані ліки на 32 мільйони гривень

СБУ викрило посадовицю Держлікслужби на завезенні фальсифікованих лікарських засобів на десятки мільйонів гривень.

У відомстві оголосили підозру очільниці одного з відділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка схвалила завезення в Україну та продаж підроблених ліків.

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Завезення підроблених ліків в Україну

Правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн грн,

– йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Слідство, яке допомогли викрити правопорушників здійснювала СБУ спільно з Нацполіцією Києва під керівництвом Київської міської прокуратури. Правоохоронці змогли встановити, що чиновниця допомагала затвердити в документах неправдиву інформацію про ліки на користь одного приватного підприємця.

Ці висновки підтвердила експертиза, та встановила невідповідність імпортованих ліків до норм законодавства України. Підприємець і держслужбовиця отримали підозру за статтею фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

Слідство триває і правоохоронці продовжують встановлювати усіх осіб, які можуть бути причетні до цієї незаконної схеми. А фальсифіковані ліки вилучають з обігу.

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