В Україну завезли фальсифіковані ліки на 32 мільйони гривень

2 лютого 2023, 20:26
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Джерело:

СБУ

СБУ викрило посадовицю Держлікслужби на завезенні фальсифікованих лікарських засобів на десятки мільйонів гривень.

У відомстві оголосили підозру очільниці одного з відділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка схвалила завезення в Україну та продаж підроблених ліків.

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Завезення підроблених ліків в Україну

Правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн грн, 
– йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Слідство, яке допомогли викрити правопорушників здійснювала СБУ спільно з Нацполіцією Києва під керівництвом Київської міської прокуратури. Правоохоронці змогли встановити, що чиновниця допомагала затвердити в документах неправдиву інформацію про ліки на користь одного приватного підприємця.

Ці висновки підтвердила експертиза, та встановила невідповідність імпортованих ліків до норм законодавства України. Підприємець і держслужбовиця отримали підозру за статтею фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

Слідство триває і правоохоронці продовжують встановлювати усіх осіб, які можуть бути причетні до цієї незаконної схеми. А фальсифіковані ліки вилучають з обігу.

Як перевірити ліки на справжність та ефективність

  1. Дізнатися про діючу речовину в Держреєстрі лікарських засобів за торговою назвою препарату. Перевірити дату реєстрації та дату її закінчення, а також реєстраційний номер – це допоможе уникнути купівлі підробки.
  2. Перекласти назву діючої речовини англійською мовою.
  3. Почитати інформацію про побічні дії та дослідження цієї речовини на сайтах drugs.com та fda.gov.
  4. Пошукати аналоги, тобто дженерики препарату, в "Помаранчевій книзі", де зібрані лікарські продукти, схвалені Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.
Автор: Олександр Бевза