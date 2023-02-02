В Україну завезли фальсифіковані ліки на 32 мільйони гривень
Джерело:СБУ
СБУ викрило посадовицю Держлікслужби на завезенні фальсифікованих лікарських засобів на десятки мільйонів гривень.
У відомстві оголосили підозру очільниці одного з відділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка схвалила завезення в Україну та продаж підроблених ліків.
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Завезення підроблених ліків в Україну
Правоохоронці викрили та заблокували протиправний механізм потрапляння на український ринок великої партії неякісних іноземних ліків на загальну суму понад 32 млн грн,
– йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.
Слідство, яке допомогли викрити правопорушників здійснювала СБУ спільно з Нацполіцією Києва під керівництвом Київської міської прокуратури. Правоохоронці змогли встановити, що чиновниця допомагала затвердити в документах неправдиву інформацію про ліки на користь одного приватного підприємця.
Ці висновки підтвердила експертиза, та встановила невідповідність імпортованих ліків до норм законодавства України. Підприємець і держслужбовиця отримали підозру за статтею фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.
Слідство триває і правоохоронці продовжують встановлювати усіх осіб, які можуть бути причетні до цієї незаконної схеми. А фальсифіковані ліки вилучають з обігу.
Як перевірити ліки на справжність та ефективність
- Дізнатися про діючу речовину в Держреєстрі лікарських засобів за торговою назвою препарату. Перевірити дату реєстрації та дату її закінчення, а також реєстраційний номер – це допоможе уникнути купівлі підробки.
- Перекласти назву діючої речовини англійською мовою.
- Почитати інформацію про побічні дії та дослідження цієї речовини на сайтах drugs.com та fda.gov.
- Пошукати аналоги, тобто дженерики препарату, в "Помаранчевій книзі", де зібрані лікарські продукти, схвалені Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів.