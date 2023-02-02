В ведомстве объявили подозрение главы одного из отделов Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, одобрившей завоз в Украину и продажу поддельных лекарств.
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Завоз поддельных лекарств в Украину
Правоохранители разоблачили и заблокировали противоправный механизм попадания на украинский рынок крупной партии некачественных иностранных лекарств на общую сумму более 32 млн грн,
– говорится в сообщении прессслужбы СБУ.
Следствие, которое помогли разоблачить правонарушителей, осуществляла СБУ совместно с Нацполицией Киева под руководством Киевской городской прокуратуры. Правоохранители смогли установить, что чиновница помогала утвердить в документах ложную информацию о лекарствах в пользу одного частного предпринимателя.
Эти выводы подтвердила экспертиза и установила несоответствие импортируемых лекарств к нормам законодательства Украины. Предприниматель и госслужащая получили подозрение по статье фальсификации лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств.
Следствие продолжается и правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к этой незаконной схеме. А фальсифицированные лекарства изымают из обращения.
Как проверить лекарства на подлинность и эффективность
- Узнать о действующем веществе в Госреестры лекарственных средств по торговому названию препарата. Проверить дату регистрации и дату ее окончания, а также регистрационный номер – это поможет избежать покупки подделки.
- Перевести название действующего вещества на английский язык.
- Почитать информацию о побочных действиях и исследованиях этого вещества на сайтах drugs.com да fda.gov.
- Поискать аналоги, то есть дженерики препарата, в "Оранжевая книга" где собраны лекарственные продукты, одобренные Управлением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов.