Світлана Степанюк, яка веде активну публічну діяльність, спілкується зі ЗМІ та називає себе "експертом МОЗ з лабораторної діагностики COVID-19" не входить до профільних експертів відомства. Втім, це не завадило їй відвідати у квітні декілька обласних лабораторій, що займаються ПЛР-дослідженнями.

Візит Світлани Степанюк підтвердили у Тернопільському, Житомирському та Полтавському обласних лабораторних центрах МОЗ, повідомляє УНН.

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Цікаво, що Степанюк супроводжувала Оксана Обертинська, якої також немає в наказі МОЗ про склад груп експертів. Самопроголошені експертки проводили консультації фахівців щодо процедур проведення та інтерпретації результатів "сучасних методик молекулярної діагностики COVID-19".

Попри це, облцентри повідомили, що інспекційні візити Обертинської й Степанюк нібито були передбачені листами МОЗ. Втім, на офіційному сайті міністерства така документація відсутня.

Нині журналісти УНН повторно звернулися до МОЗ України, аби з'ясувати на якій підставі жінки інспектували облцентри й хто саме уповноважив їх на таку діяльність.

Нагадаємо, що у травні Степанюк виступила в ролі експерта МОЗ з лабораторної діагностики коронавірусу на телеканалі ICTV в сюжеті програми "Факти". Після цього у міністерстві заявили, що не мають стосунку до публічних заяв Світлани Степанюк.



Світлана Степанюк виступила в ролі експерта МОЗ на ICTV / Скриншот з сюжету

Відповідаючи на питання про те, чи дійсно ця жінка є експертом з міністерства, в МОЗ заявили, що склад груп експертів МОЗ України можна знайти в наказі структури №834.