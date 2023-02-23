Новое исследование сна

В исследовании ученых из Берлинского института здоровья принимали участие 188 пациентов больницы святой Ядвиги в Берлине от 17 лет до 81 года. У всех участников исследования были нервно-психические нарушения сна. Никто из них не принимал препаратов, способных усугубить ночной сон, например антидепрессанты, стимуляторы или нейролептики.

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Всех испытуемых обследовали в разные месяцы группами по 20 человек. В течение трех ночей каждый участник проходил полисомнографию – исследование сна с использованием специальных устройств. Будильники в это время были под запретом, но некоторые пациенты все же просили, чтобы их будили. Для этого они совместно с учеными определили самое позднее время пробуждения.

Зимой нужно больше спать

Результаты подтвердили данные предыдущих исследований, что продолжительность ночного сна изменяется в зависимости от времени года. Зимой испытуемые спали в среднем на 62 минуты дольше, чем в остальные сезоны.

Осенью период с начала засыпания в фазу быстрого сна был короче, чем весной примерно на 25 минут. А зимой и сама фаза быстрого сна была длиннее весны – разница составила около получаса.

Мозг по-настоящему отдыхает во время медленного сна, то есть до быстрой фазы. Он оказался стабильным летом, но сокращался осенью, особенно в сентябре.

Для многих время пробуждения зависит от рабочего графика или обучения, а не от биологических часов. Поэтому график сна лучше регулировать корректировкой засыпания,

– отметили ученые.

Ученые пришли к выводу, что улучшение качества сна можно добиться, если учитывать потребность сна зимой и ложиться спать раньше. Так мозг будет дольше отдыхать. Пока эксперимент хотят повторить с участниками без нарушений сна, чтобы получить еще больше подтверждений своих выводов.