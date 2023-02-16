Большинство людей проводят треть своей жизни либо во сне, либо в состоянии покоя. Лучшая поза для сна – это то, что способствует здоровому выравниванию позвоночника от бедер к голове.. Выбор этого положения для конкретного человека зависит от личного состояния здоровья и удобства.

Также на тему: Негативные последствия нехватки сна могут проявляться не сразу

Различные позы для сна дают свои преимущества, которые могут быть полезны, если у человека есть боли в спине, аллергия, кислотный рефлюкс (когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод) или какое-либо другое заболевание.

Сон на боку

Достоинства. Сон на боку занимает более 50% от общего времени сна, причем мужчины спят так ночью дольше женщин. С возрастом снижается гибкость позвоночника, что делает сон на боку наилучшим вариантом для пожилых людей. Сон на боку – лучшая поза для беременных. Она еще имеет несколько значительных преимуществ:

способствует здоровому выравниванию позвоночника;

имеет малейшую вероятность вызвать боли в спине, особенно при поддержке подушками;

помогает уменьшить изжогу и храп (при сне на левом боку), поэтому подходит для людей с апноэ во сне или кислотным рефлюксом.

При болях в спине и шее лучше спать на боку с подушкой или одеялом между коленями. При этом лучше выбирать подушку с высотой или толщиной, что соответствует расстоянию между шеей и плечом. С более толстой подушкой шея будет оставаться на одной линии с позвоночником: это предотвратит возникновение боли и сохранит правильное положение тела.

Недостатки:

Сон на боку не рекомендуется людям с болями в плечах. В этом случае нужно убедиться, что матрас достаточно мягкий, чтобы бедра и плечи погружались глубже, чем средний отдел позвоночника.

Сон на боку может способствовать образованию морщин на лице, поскольку лицо прижимается к подушке, растягивая и сжимая кожу.

Если хочется спать совершенно правильно, нужно выбирать левую сторону. Сон на правом может увеличить давление на внутренние органы и усилить симптомы изжоги.

Сона на спине

Достоинства. Сон на спине – вторая по популярности поза. На спине легко удерживать позвоночник в правильном положении и равномерно распределить вес тела, предотвращая возможные боли. Также это положение может снизить заложенность носа или аллергию.

Поскольку человек смотрит вверх, подушка или матрас не давят на лицо и не образуют морщинки. Поднятие ступней выше уровня сердца может уменьшить отек ног. Сон на спине особенно полезен людям с болями в шее, поскольку такое положение предотвращает смещение, которое может возникнуть в положении на боку или животе. Чтобы избежать такой боли, нужно использовать подушечку, которая поддерживает шею и позволяет голове опускаться глубже.

Подушки с эффектом памяти или с выемкой для головы – отличный вариант. В качестве альтернативы можно свернуть полотенце под шею и использовать плоскую подушку.

Недостатки. Сон на спине не рекомендуется:

людям с храпом или апноэ во сне, поскольку это делает их восприимчивыми к коллапсу дыхательных путей;

людям с некоторыми видами болей в спине, поскольку в зависимости от жесткости матраса между нижней частью позвоночника и поверхностью может образоваться небольшой зазор;

беременным женщинам, поскольку ребенок может усилить давление на сердце и ухудшить кровообращение;

людям с кислотным рефлюксом, поскольку симптомы в этом положении учащаются и могут начаться уже через одну минуту после перехода в положение сна на спине;

старикам, поскольку с возрастом становится труднее дышать, лежа на спине.

Сон на животе

Достоинства. Сон на животе – менее популярная позиция для сна. Исследования показывают, что в таком положении мы спим менее 10%. Сон на животе может помочь облегчить храп посредством открытия дыхательных путей.

Однако ребра должны работать против гравитации, чтобы дышать в этом положении, что может заставить человека использовать больше энергии и сделать сон менее спокойным. Сон на животе может быть полезен для облегчения хронической боли в мышцах и суставах.

Недостатки. При этом положение имеет множество недостатков, поэтому оно не рекомендуется большинству людей. Беременным женщинам, людям с болями в шее и спине и тем, кто заботится о морщинах, следует избегать этого положения.

Эта позиция обеспечивает наименьшую поддержку спины из всех положений для сна и увеличивает давление на позвоночник, иногда вызывая боль при пробуждении. Чтобы спать на животе, приходится повернуть голову в одну сторону, свернуть шею и держать голову не на одной линии с остальным позвоночником.

Если матрас при этом недостаточно жесткий, живот и бедра утонут на нем, неприятно растягивая позвоночник. Такая асимметричная поза во время сна может отрицательно повлиять на позвоночник.

Сон на животе может способствовать образованию мимических морщин, поскольку лицо прижимается к подушечке или поверхности матраса.

Если сон на животе нравится, следует попробовать использовать очень тонкую подушку или спать без нее вообще. Тогда можно избежать наклона шеи. Под бедра можно положить тонкую подушку, чтобы еще больше выровнять позвоночник и снизить давление.