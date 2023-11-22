В частности, считают, что в отличие от мужчин, для женщин секс не является базовой потребностью. Зато для мужчин секс жизненно необходим, а его брак, якобы, ведет к существенным проблемам со здоровьем.

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На самом же деле секс не является базовой потребностью ни для женщин, ни для мужчин, ведь люди не умирают от отсутствия секса.

Также нет научных подтверждений, что длительное воздержание от секса может иметь определенные риски для здоровья. В то же время, исследований на тему пользы от секса достаточно.

Чем полезен секс для здоровья

Так, если говорить о пользе для женщин, то половой акт способствует укреплению мышц тазового дна, а вот в отношении мужчин – влияет на уменьшение риска рака простаты. Вообще секс положительно влияет на самочувствие, состояние иммунной системы и снижает риск сердечно-сосудистых болезней для всех.

Есть преимущества и для ментального здоровья, ведь секс снижает уровень стресса и временно улучшает настроение.

Истина в том, что и женщины, и мужчины могут иметь полноценную и насыщенную жизнь как с сексом, так и без него. Специалисты отмечают, что каждый и каждая должны самостоятельно решать, является ли секс для них важной потребностью, но не могут заставлять удовлетворять эту потребность других.