Рождение близнецов стало возможным благодаря помощи организации в Теннесси, специализирующейся на донорстве эмбрионов. Малыши установили рекорд как дольше всего замороженные эмбрионы, которые привели к рождению.

Также на тему: В Израиле родилась девочка с эмбрионом внутри

Дольше всего замороженные эмбрионы

ЭКО – это многоэтапный процесс, включающий стимулирование яичников для производства как можно большего количества яйцеклеток, а затем извлечение этих яйцеклеток для оплодотворения спермой в чашке Петри. Трудно знать, сколько яйцеклеток, в конечном счете, станет жизнеспособными эмбрионами, которые можно имплантировать в матку. Даже тогда не все эти эмбрионы смогут родиться в живых, поэтому полезно иметь дополнительные эмбрионы.

Поэтому люди, проходящие ЭКО, часто имеют лишние эмбрионы после того, как они рожают детей. Их можно заморозить и пожертвовать, чтобы другие могли их выносить и родить. В случае семьи Риджвэй, эти дети были заморожены еще в 1992 году.

После криоконсервации эмбрионы очень хрупки и не все переживают размораживание. В этом случае из пяти выжили трое. Имплантировать удалось двоих. И 31 октября 2022 года на свет появились двое здоровых близнецов, установивших рекорд как дольше всего замороженные эмбрионы.

О донорстве эмбрионов

Донорство эмбрионов – это один из способов помочь другим строить свои семьи. Вы можете пожертвовать собственные эмбрионы знакомым или передать их организации, которая поможет найти реципиента.

Если вы используете донорские эмбрионы, вы родите ребенка, который биологически не связан с вами, но юридически является вашим ребенком. Если вы пожертвуете собственные эмбрионы, кто-то другой может родить вашего биологического ребенка со всеми законными правами родителей.