Любая физическая активность (даже минимальная) не реже одного раза в неделю в течение жизни может значительно защитить от депрессивных симптомов у пожилых людей.

Об этом сообщает группа португальских ученых в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Report.

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Как проходило исследование?

Ученые проанализировали данные о более чем 32 тысячах европейцев старше 50 лет из 14 европейских стран. Все участники ежегодно с 2011 года предоставляли информацию о своем здоровье, ежедневных привычках, наличии у депрессивных симптомов, а также рассказывали о своей физической активности.

Показатель физической активности условно разделили на среднюю активность (прогулка, уборка или садоводство) и энергичную (занятия спортом или бег).



Любая физическая активность благоприятна для профилактики депрессии / Фото: Getty Images

Ученые сравнили депрессивные симптомы и их связь с физической активностью в 2011 и 2015 годах. Кроме того, исследователи рассмотрели, как активность в 2011 году предопределяет развитие симптомов в 2015-м.

Результат

Физическая активность минимум раз в неделю уменьшает количество депрессивных симптомов и у мужчин, и у женщин. По мнению ученых, именно это может будет как эффективной профилактикой депрессивных симптомов и депрессии, так и эффективным методом избавления от них.

Отмечается, что физическая активность может быть даже минимальной.