Будь-яка фізична активність (навіть мінімальна) щонайменше раз на тиждень протягом життя може суттєво захистити від депресивних симптомів людей у похилому віці.

Про це повідомляє група португальських науковців у дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Report.

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Як проходило дослідження?

Вчені проаналізували дані про більш як 32 тисяч європейців старше 50 років з 14 європейських країн. Всі учасники щорічно з 2011 року надавали інформацію про своє здоров'я, щоденні звички, наявність в депресивних симптомів, а також розповідали про свою фізичну активність.

Показник фізичної активності умовно розділили на середню активність (прогулянка, прибирання або садівництво) й енергійну (заняття спортом або біг).



Будь-яка фізична активність є сприятливою для профілактики депресії / Фото: Getty Images

Вчені порівняли депресивні симптоми і їхній зв'язок з фізичною активністю у 2011 і 2015 роках. Крім того, дослідники розглянули, як активність у 2011 році передбачає розвиток симптомів у 2015-му.

Результат

Фізична активність мінімум раз на тиждень зменшує кількість депресивних симптомів і в чоловіків, і в жінок. На думку вчених, саме це може буде ефективною профілактикою депресивних симптомів і депресії, так і ефективним методом позбавлення від них.

Зазначається, що фізична активність може бути навіть мінімальною.