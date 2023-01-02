Когда человек ходит в туалет реже трех раз в неделю, а стул твердый – это считается запором. Если же проблема сохраняется более трех недель, это уже считается хроническим запором и требует обращения к врачу.

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Почему возникает запор

Причины запора чаще всего связаны с образом жизни:

рацион с низким содержанием клетчатки из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов;

недостаточное употребление жидкости;

малоподвижный образ жизни;

отсутствие физических нагрузок;

регулярное игнорирование позывов в туалет.

Другие причины запора включают следующее:

задержка стула в кишечнике из-за непроходимости, опухолей прямой или толстой кишки, выпячивание прямой кишки – ректоцеле, сужение толстой кишки – стеноз;

повреждение нервов, управляющих мышцами кишечника, из-за таких заболеваний, как автономная невропатия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, инсульт и другие;

неправильная работа мышц тазового дна, регулирующих дефекацию: слабость мышц, раскоординация или повышенный тонус;

состояния, влияющие на уровень гормонов в организме, например, беременность и послеродовой период, диабет, заболевания щитовидной железы.

Запор также бывает побочным эффектом приема многих лекарств, например опиоидных болеутоляющих, обычных противовоспалительных, таких как ибупрофен, некоторых антидепрессантов, антигистаминных препаратов и препаратов железа.

Что делать

Лечение запора обычно начинается с рекомендаций по диете и образу жизни:

Увеличение количества клетчатки в рационе – это поможет увеличить вес стула и ускорит их прохождение по кишечнику. Для этого нужно есть больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновой крупы и цельнозернового хлеба. Цель – 14 г клетчатки на каждые 1000 калорий.

Увеличение количества воды – это поможет сделать кал более мягким. Желательно добавить от 2 до 4 стаканов воды в день дополнительно к обычному количеству. При этом лучше избегать напитков с кофеином и алкоголем.

Регулярная физическая активность помогает активизировать мышцы кишечника. Желательно заниматься спором большую часть дней недели. Если раньше человек не занимался, сначала подойдут пешие прогулки.

Внимание к туалетной рутине. Важно не игнорировать позывы к стулу, в процессе не спешить и занять удобное положение. Положение с приподнятыми коленями или наклонившись может облегчить процедуру.

Основным лекарством против запора являются слабительные. Часть продается без рецепта, но лучше проконсультироваться с лечащим врачом при выборе препарата. Ни в коем случае нельзя принимать слабительные более двух недель без контроля со стороны врача – это может усугубить симптомы.

Если запор вызван проблемами с мышцами тазового дна, может помочь тренировка, в том числе с биологической обратной связью. В этом случае анальное отверстие вставляют специальную трубку, а человек имитирует дефекацию. Прибор оценивает, как и когда мышцы напрягаются и расслабляются.