Пот выделяется в разных участках тела, однако, как правило, сильнее всего его запах ощущается в подмышечных впадинах и паховой области. И хотя основная функция пота – это охлаждение тела и защита от перегрева (терморегуляция), имеет значение и то, как он пахнет.

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Почему людям нравится запах пота

Людям может нравиться запах чужого пота по нескольким причинам:

Кажется сексуально привлекательным , особенно для мужчин, уже начавших половую жизнь. Есть даже такой сексуальный фетиш – маскалагния. Однако точного объяснения этому пока нет: исследования не обнаружили у человека феромонов, тогда как у некоторых животных такие вещества сигнализируют о готовности к размножению.

, особенно для мужчин, уже начавших половую жизнь. Есть даже такой сексуальный фетиш – маскалагния. Однако точного объяснения этому пока нет: исследования не обнаружили у человека феромонов, тогда как у некоторых животных такие вещества сигнализируют о готовности к размножению. Вызывает чувство безопасности и покоя, особенно у женщин.

Восприятие запаха пота – субъективное и индивидуальное дело, и то, что одному человеку нравится, может не понравиться другому. Собственный пот также может нравиться, потому что:

Имеет привычный для нас аромат. Наш пот содержит определенное количество воды, мочевины и еще целого ряда белков, а также вступает в реакцию с конкретным набором живущих на коже бактерий. Соответственно, если запах знаком, может восприниматься как приятный. А если бы запах собственного пота был для нас неприятный, это могло бы вызвать стресс.

Наш пот содержит определенное количество воды, мочевины и еще целого ряда белков, а также вступает в реакцию с конкретным набором живущих на коже бактерий. Соответственно, если запах знаком, может восприниматься как приятный. А если бы запах собственного пота был для нас неприятный, это могло бы вызвать стресс. Является сигналом о физиологическом состоянии человека , ведь на него оказывает влияние здоровье, диета и гормональный фон.

, ведь на него оказывает влияние здоровье, диета и гормональный фон. Ассоциируется с определенными воспоминаниями и ощущениями, например, после физической активности или в моменты релаксации.

Когда пот – признак заболевания

В некоторых случаях пот приобретает резкий запах – даже если он происходит от тех, кого мы любим, или от нас самих. У этого может быть ряд причин:

нарушение метаболизма аминокислот;

применение некоторых медикаментов;

заболевание;

изменение массы тела;

стресс;

употребление продуктов с резким запахом;

недостаточная гигиена.

Если вас беспокоит, как пахнет ваш пот, например, запах слишком интенсивный, а также его не удается нейтрализовать с помощью гигиены, дезодорантов или антиперспирантов, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист поможет найти и устранить причину неприятного или слишком интенсивного запаха.