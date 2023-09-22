Пот выделяется в разных участках тела, однако, как правило, сильнее всего его запах ощущается в подмышечных впадинах и паховой области. И хотя основная функция пота – это охлаждение тела и защита от перегрева (терморегуляция), имеет значение и то, как он пахнет.
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Почему людям нравится запах пота
Людям может нравиться запах чужого пота по нескольким причинам:
- Кажется сексуально привлекательным, особенно для мужчин, уже начавших половую жизнь. Есть даже такой сексуальный фетиш – маскалагния. Однако точного объяснения этому пока нет: исследования не обнаружили у человека феромонов, тогда как у некоторых животных такие вещества сигнализируют о готовности к размножению.
- Вызывает чувство безопасности и покоя, особенно у женщин.
Восприятие запаха пота – субъективное и индивидуальное дело, и то, что одному человеку нравится, может не понравиться другому. Собственный пот также может нравиться, потому что:
- Имеет привычный для нас аромат. Наш пот содержит определенное количество воды, мочевины и еще целого ряда белков, а также вступает в реакцию с конкретным набором живущих на коже бактерий. Соответственно, если запах знаком, может восприниматься как приятный. А если бы запах собственного пота был для нас неприятный, это могло бы вызвать стресс.
- Является сигналом о физиологическом состоянии человека, ведь на него оказывает влияние здоровье, диета и гормональный фон.
- Ассоциируется с определенными воспоминаниями и ощущениями, например, после физической активности или в моменты релаксации.
Когда пот – признак заболевания
В некоторых случаях пот приобретает резкий запах – даже если он происходит от тех, кого мы любим, или от нас самих. У этого может быть ряд причин:
- нарушение метаболизма аминокислот;
- применение некоторых медикаментов;
- заболевание;
- изменение массы тела;
- стресс;
- употребление продуктов с резким запахом;
- недостаточная гигиена.
Если вас беспокоит, как пахнет ваш пот, например, запах слишком интенсивный, а также его не удается нейтрализовать с помощью гигиены, дезодорантов или антиперспирантов, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист поможет найти и устранить причину неприятного или слишком интенсивного запаха.