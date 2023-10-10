Летом президент Зеленский отметил необходимость "честно" легализовать медицинский каннабис, чтобы украинцам "не пришлось терпеть боли войны". Впоследствии с призывом принять соответствующий закон в Верховную Раду обратился СНБО.

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Предлагают тысячу поправок

10 октября Комитет здоровья нации рекомендовал законопроект № 7457 о медицинском каннабисе до второго чтения. Об этом сообщила нардепка Ольга Стефанишина.

Почти тысяча поправок, десятки часов обсуждений с стражами порядка, аграриями, депутатами и общественностью: мы сделали все, чтобы пациенты могли получить лекарства как можно скорее, бизнес имел возможности для работы в Украине, а весь процесс был под четким и прозрачным контролем государства,

– заявила член Комитета здоровья.

Также нардепка добавила, что законопроект о каннабисе "еще никогда так далеко не заходил".

Что предполагает законопроект

13 июля Верховная Рада поддержала законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. Он позволяет использовать каннабис, смол каннабиса, экстракты и настойки этого растения в медицинских, научных и промышленных целях. Для контроля за оборотом и производством вещества предлагают установить четкие правила, которые уже действуют в странах Европы, в частности, таких как Франция, Германия, Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Словакия и т.д.

Обратите внимание! Медицинский каннабис используют для лечения ряда болезней: хронической боли, эпилепсии, анорексии, рассеянного склероза, посттравматического синдрома, артрита, ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

После начала полномасштабной войны проблема легализации медицинского каннабиса как никогда актуальна. Ведь это вещество может стать полезным в лечении ПТСР, который имеется у многих военных и раненых.

Где будут выращивать каннабис в Украине

Медицинский каннабис планируют выращивать в Крыму. По словам постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, эта идея возникла еще в 2022 году. Затем она была задекларирована в документе "Стратегии экономического восстановления Крыма". Понятно, что выращивать каннабис на полуострове будут тогда, когда Крым деоккупируют, а сам законопроект о лечебной марихуане станет законом.