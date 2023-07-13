Верховная Рада поддержала законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. "За" проголосовали 268 нардепов.

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Что известно о законопроекте

В законопроекте предлагается использовать каннабис, смолы каннабиса, экстракты и настойки этого растения в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

Также законопроект предлагает установить четкие правила выработки и обращения каннабиса в медицинских целях, как это уже сделали Франция, Германия, Австрия, Чехия, Дания, Великобритания, Словакия и другие страны.

Как голосовали за законопроект о медицинском каннабисе по фракциям:

  • "Слуга народа" – 183,
  • "Европейская Солидарность" – 10,
  • "Родина" – 1,
  • "Платформа за жизнь и мир" – 16,
  • "Голос" – 19,
  • "Восстановление Украины" – 11,
  • "За будущее" – 8,
  • "Доверие" – 12,
  • Внефракционные – 8,

Председатель комитета Совета по здравоохранению Михаил Радуцкий отметил, что документ предусматривает жесткий контроль со стороны Национальной полиции над выращиванием, производством и продажей лекарств на основе каннабиса.

Подпишет ли Зеленский законопроект

Владимир Зеленский поддерживает правительственный законопроект №7457. Также его поддерживают в Минздраве, медицинские силы ВСУ, медики и эксперты.

Также выразили поддержку несколько комитетов парламента, в частности, по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов,
– сказал Радуцкий.

То, чего годами добивались украинцы и ветераны, может стать реальностью. Соответствующая петиция была поддержана еще в январе 2019 года. Осталось, чтобы президент подписал приказ.

Для чего Украине легализация медицинского каннабиса

Медицинский каннабис используют при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона и многих других тяжелых заболеваний.

В последнее время в Украине потребность легализации возникла очень остро, ведь медицинский каннабис помогает в лечении ПТСР, от которого страдают раненые и военные.

В целом в лечении препаратами на основе медицинского каннабиса нуждаются не менее 2 миллионов украинцев.