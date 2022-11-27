Во время старения наше здоровье постепенно ухудшается. Тело становится слабее, образуются морщинки, обмен веществ замедляется, а наша иммунная система слабеет. Однако многие процессы, которые мы принимаем за естественное старение, действительно вызваны факторами окружающей среды.

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Новое исследование легких

Новое исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета, указало на очевидную связь между влиянием загрязнения воздуха и ослаблением функции легких в борьбе с респираторными инфекциями. Полученные результаты объясняют, почему пожилые люди особенно уязвимы к респираторным заболеваниям, таким как COVID-19 и грипп.

Ученые занялись изучением вопроса более десяти лет назад. Первоначально это было исследование иммунных клеток в лимфоидной ткани умерших доноров. Первоначальные данные указали на что-то неожиданное: ткань лимфатических узлов легких у некурящих выглядела совсем иначе, чем лимфатические узлы в других частях тела.

Когда мы смотрели на лимфатические узлы людей, мы были поражены тем, как много узлов в легких имели черный цвет, тогда как узлы в желудочно-кишечном тракте и других областях тела были типичного бежевого цвета,

– объяснила Донна Фарбер, ведущая исследовательница.

Грязный воздух разрушает защитные свойства легких

Так авторы работы решили изучить больше легочной лимфатической ткани от разных доноров и быстро обнаружили закономерность. Чем младше лимфатический узел, тем светлее он был по цвету. И когда исследователи внимательнее присмотрелись к почерневшей лимфатической ткани, обнаружили, что ее заполнили частицами загрязненного воздуха.

Таким образом, при длительном воздействии загрязненного воздуха наши легкие теряют способность бороться с патогенами, делая нас более восприимчивыми к респираторным инфекциям.