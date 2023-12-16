Как лечить заеды и почему они возникают рассказала дерматологиня Карина Паньков. По ее словам, на это влияет сразу несколько факторов.

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Почему возникают заеды

из-за механической травмы (в случае ношения брекетов, установки зубных протезов);

вследствие раздражения слюной, при ее чрезмерном накоплении или, если человек имеет привычку облизывать губы;

лечении системными ретиноидами (образуются вследствие сильной сухости во рту);

действие ультрафиолета (актинический хейлит);

длительное лечение антибиотиками, при кандидозе полости рта.

Как лечить заеды

По словам врача, достаточно придерживаться достаточно простого лечения. В частности, в случаях сильной сухости и раздражения, используйте увлажняющие стики или бальзамы, содержащие в своем составе центел, цинк и другие увлажняющие компоненты.

При актиническом хейлите следует выбирать гигиенические помады со SPF-фактором.

При присоединении вторичной инфекции (грибковой, бактериальной) используйте подходящие препараты или комбинированные мази. Здесь целесообразной будет консультация специалиста, который поможет подобрать лечение.

Контролируйте привычку облизывать губы.