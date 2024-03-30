Вы когда-нибудь задумывались о том, что всю свою жизнь, ежеминутно вы делаете от 12 до 20 вдохов, сокращаете нужные мышцы, втягиваете в легкое воздух и выпускаете его? Лучше не задумывайтесь: некоторые люди утверждают, что если они слишком сосредотачиваются на процессе дыхания, они "забывают", как дышать.

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Как происходит дыхание

Сначала разберемся, можно ли вообще забыть, как дышать. В целом считается, что нет: дыхание – функция автономной нервной системы, она работает и днем, и ночью и в нашем сознательном контроле не нуждается.

Дыхание регулируется сетями нейронов в заднем мозге. Они управляют мышцами грудной клетки и брюшной полости. Сети нейронов, как дирижеры, управляют этим оркестром мышц и создают градиенты давления, которые перемещают воздух в легкие и из них.

Такая система позволяет автоматически регулировать дыхание в соответствии с нашими потребностями. Например, когда мы бежим, кислорода нужно больше, а если что-то попало в дыхательные пути, нужно напрячь мышцы определенным образом, чтобы это что-то вытолкнуть.

Откуда берется ощущение, что мы забываем, как дышать

Точного ответа на этот вопрос нет. По одной из версий, слишком активная концентрация на дыхании может привести к гипервентиляции легких – слишком частого и глубокого дыхания. Обычно это состояние связано с тревогой, стрессом и сильными эмоциями, но может появиться и без объективной причины.

Из-за гипервентиляции может показаться, что вы забыли, как дышать. Организм получает больше кислорода, чем нужно, поэтому вы выдыхаете больше углекислого газа, чем обычно. Это может привести к головокружению и ощущению нехватки воздуха.

Если в процессе чтения статьи или в любой другой момент вам показалось, что вы забыли, как дышать, попробуйте на что-то отвлечься. Когда вы перестанете думать о дыхании, оно восстановится само собой.

Слишком сильная сосредоточенность на дыхании может стать серьезной проблемой. Иногда люди не на шутку задумываются над тем, как они моргают, дышат или глотают слюну – и так, что им трудно остановиться.

Они думают о том, правильно ли они дышат, пытаются контролировать количество морганий и автономные процессы перестают для них быть автономными. Это состояние называется соматическим обсессивно-компульсивное расстройством (ОКР).

Люди с соматическим ОКР переживают, что, если они перестанут контролировать дыхание, моргания или пульс, эти процессы не смогут идти сами собой. Еще больше их сводит с ума перспектива контролировать эти процессы всю жизнь и не перестать думать о них никогда.

Если в последних двух абзацах вы узнали себя, стоит обратиться к психотерапевту. Специалист поможет выбраться из круга тревоги и заставит поверить в то, что автономные процессы справятся самостоятельно.