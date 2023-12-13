Высокое кровяное давление во время беременности не обязательно опасно. Главное – внимательно контролировать гипертонию.

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В рекомендациях Американской коллегии кардиологов и Американской кардиологической ассоциации по профилактике есть следующие критерии:

Нормальное давление ниже 120 на 80 мм рт. ст.

Повышенное давление – 120 – 129 менее 80 мм рт. ст.

1 степень артериальной гипертензии – 130 – 139 или 80 – 89 мм рт. ст.

2 степень артериальной гипертензии – более 140 или более 90 мм рт. ст.

Каким бывает повышенное давление у беременных

Во время беременности различают следующие типы повышенного артериального давления:

Хроническая гипертония – это высокое кровяное давление, которое было до беременности или до 20 недель беременности.

Гестационная гипертензия или гипертония, вызванная беременностью. Когда кровяное давление выше 140 на 90 мм рт. ст. и это подтверждается двумя или более случаями с интервалом не менее 4 часов. При этом в моче нет избытка белка или других признаков поражения органов.

Преэклампсия. Возникает, когда гипертония развивается после 20 недель беременности и есть признаки поражения других систем органов – почек, печени, крови или мозга. Без лечения преэклампсия может привести к серьезным осложнениям. Например, эклампсия, которая проявляется судорогами или припадками.

Ранее диагноз преэклампсия ставили только если у беременной было высокое АД и белок в сече. Теперь эксперты знают, что преэклампсия возможна без содержания белка. Помимо высокого кровяного давления к симптомам преэклампсии относятся:

сильные головные боли;

изменение зрения, в том числе его временная утрата, нечеткость зрения или светочувствительность;

боли в верхней части живота обычно в правом подреберье;

затрудненное дыхание.

Риски во время беременности

Осложнения, возникающие при высоком кровяном давлении.

Для матери – преэклампсия, эклампсия, инсульт, необходимость стимуляции родов и отслоения плаценты, отделение плаценты от стенки матки.

– преэклампсия, эклампсия, инсульт, необходимость стимуляции родов и отслоения плаценты, отделение плаценты от стенки матки. Для ребенка – преждевременные роды, происходящие до 37 недель беременности, и низкий вес при рождении.

Высокое давление матери затрудняет получение ребенка достаточного количества кислорода и полезных веществ для роста. Поэтому иногда роды проводят раньше срока.

Как снизить риск осложнений

Забота о себе – самый лучший способ позаботиться о своем ребенке. Потому женщине нужно проходить диспансерное наблюдение. Регулярно посещать акушер и гинеколога во время беременности. Принимать лекарства против повышенного давления, как указано в назначениях.

Остаться активной – ежедневная физическая активность, например ходьба или плавание может помочь поддерживать артериальное давление в пределах нормы. Соблюдать здоровую диету – не пить алкоголь, не курить, не употреблять наркотики. Перед тем, как принимать безрецептурное лекарство, поговорить с врачом-гинекологом.