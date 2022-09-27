Вспышка дифтерии во Львовской области
Опасное заболевание диагностировали при проведении планового профилактического обследования подопечных интерната. У 7 из них выявили признаки начальной стадии дифтерии.
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Всех инфицированных госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением врачей.
В настоящее время Львовщина имеет достаточное количество дифтерийного анатоксина, который при необходимости будет применен для лечения воспитанников дома-интерната,
– отметили в ЦОС.
Медики собрали биологический материал у 165 контактных лиц для проведения анализов. Также устанавливается, имеют ли они вакцину против дифтерии. В помещениях интерната была проведена дезинфекция помещений и обеззараживание постельных принадлежностей.
Кто группе риска
В развитых странах дифтерия встречается очень редко благодаря вакцинации. Однако во многих странах с ограниченными возможностями здравоохранения или вакцинации по-прежнему наблюдается высокий уровень заболеваемости.
Бактерии дифтерии передаются от человека к человеку, как правило, через капли, разлетающиеся при кашле или чихании. Также люди могут заразиться при прикосновении к инфицированным открытым язвам или ранам.
К людям с повышенным риском заражения дифтерией относятся:
- дети и взрослые без прививок или без ревакцинации;
- люди, живущие в антисанитарных условиях;
- люди, путешествующие в районы, где часто встречается дифтерия.
Осложнение дифтерии
- проблемы с дыханием – при дифтерии повреждаются ткани носа и горла. В этом месте инфекция образует жесткую серую мембрану, состоящую из мертвых клеток, бактерий и других веществ. Эта мембрана может затруднить дыхание;
- повреждение сердца – токсин, который производят бактерии, может распространяться по кровотоку и повреждать другие ткани организма. Например, вызвать воспаление сердечной мышцы (миокардит);
- повреждение нервов – токсин также может вызвать повреждение нервов в горле, что приводит к трудностям при глотании. Нервы рук и ног могут воспламеняться, вызывая мышечную слабость.