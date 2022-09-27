Вспышка дифтерии во Львовской области

Опасное заболевание диагностировали при проведении планового профилактического обследования подопечных интерната. У 7 из них выявили признаки начальной стадии дифтерии.

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Всех инфицированных госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением врачей.

Дифтерия – что это? Это бактериальная инфекция, обычно поражающая слизистые носа и горла. Она передается воздушно-капельным путём. Во время этого заболевания часто происходит поражение сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.

В настоящее время Львовщина имеет достаточное количество дифтерийного анатоксина, который при необходимости будет применен для лечения воспитанников дома-интерната,

– отметили в ЦОС.

Медики собрали биологический материал у 165 контактных лиц для проведения анализов. Также устанавливается, имеют ли они вакцину против дифтерии. В помещениях интерната была проведена дезинфекция помещений и обеззараживание постельных принадлежностей.

Кто группе риска

В развитых странах дифтерия встречается очень редко благодаря вакцинации. Однако во многих странах с ограниченными возможностями здравоохранения или вакцинации по-прежнему наблюдается высокий уровень заболеваемости.

Бактерии дифтерии передаются от человека к человеку, как правило, через капли, разлетающиеся при кашле или чихании. Также люди могут заразиться при прикосновении к инфицированным открытым язвам или ранам.

К людям с повышенным риском заражения дифтерией относятся:

дети и взрослые без прививок или без ревакцинации;

люди, живущие в антисанитарных условиях;

люди, путешествующие в районы, где часто встречается дифтерия.

Осложнение дифтерии